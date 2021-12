Dépistage massif et nouvelles mesures, le N.-B. présente son plan pour les écoles

Au Nouveau-Brunswick, le ministre de l’Éducation Dominic Cardy a partagé les détails de son plan de retour en classe pour les élèves en janvier. L’objectif est de permettre à tous les parents et les enseignants de « savoir à quoi s’attendre » lors des différentes phases.

Nous devons à nouveau réévaluer notre approche afin de nous assurer qu’elle est en mesure de répondre à cette situation qui évolue rapidement , dit Dominic Cardy, en faisant référence à la présence du variant Omicron au Nouveau-Brunswick.

Les nouvelles mesures prévues dans le cadre de la phase 1 pour les écoles comprennent, entre autres, ce qui suit :

chaque fois qu’un cas est confirmé dans une école, le dépistage rapide sera élargi de manière à inclure tous les élèves de la maternelle à la 8e année ainsi que tous les élèves non vaccinés du secondaire;

des groupes de classe seront utilisés pour les élèves de la maternelle à la huitième année;

le port du masque sera obligatoire à l’intérieur;

le port du masque sera obligatoire à l’extérieur, à l’exception des élèves de la maternelle à la huitième année lorsqu’ils sont au sein de leur groupe de classe;

le chant et l’utilisation d’instruments à vent seront limités; et

l’accès à l'école pour les visiteurs sera limité.

Des vacances précipitées en raison d'Omicron

Le gouvernement a annoncé cette semaine que les élèves de la maternelle à la 6e année seront en congé plus tôt que prévu pour les vacances de Noël. Ils seront en congé dès vendredi, afin de limiter la propagation de la COVID-19 dans les écoles.

Mercredi, le ministre de l'Éducation a précisé que la dernière journée d’école pour les élèves de la 7e et de la 8e année sera le mardi 21 décembre. Puis, le congé des Fêtes pour les élèves de la 9e à la 12e année débutera à midi, le jeudi 23 décembre.

La semaine prochaine, les cafétérias, les assemblées et les concerts seront limités à une capacité de 50 %. La santé publique recommande que les activités comme les spectacles de Noël soient présentées de manière virtuelle.

Blitz de dépistage pour les élèves

Le Nouveau-Brunswick signale la découverte de 160 nouveaux cas de COVID-19 mercredi. Nous savons qu’il y aura plus de cas , affirme la ministre de la Santé Dorothy Shephard, lors d’un point de presse mercredi après-midi.

C’est pourquoi la province fera un blitz de dépistage pendant les Fêtes pour tous les élèves néo-brunswickois.

Les enfants et les adolescents sont désormais le plus grand groupe parmi les nouvelles infections quotidiennes et c’est un défi de réduire la transmission dans ces groupes d’âge , explique la ministre.

Des kits de tests de dépistages rapides seront offerts à tous les élèves de la province. Les élèves de la maternelle à la 6e année recevront 10 tests de dépistage et ceux de la 7e à la 12e année recevront 5 tests de dépistage.

Cela permettra aux enfants et aux adolescents de faire des tests rapides tous les deux ou trois jours pendant les vacances de Noël, ce qui nous permettra d’identifier rapidement les nouvelles infections et de limiter la propagation , espère Dorothy Shephard.

Le retour de l'école à la maison?

Dominic Cardy, ministre de l'Édudcation du Nouveau-Brunswick, ne rejette pas l'idée de l'école à la maison lors de la reprise des classes en janvier. (archives) Photo : Radio-Canada

À l'Assemblée législative mercredi matin, le ministre a dit que le gouvernement tente de trouver des solutions pour garder les écoles ouvertes, mais que la province pourrait devoir se tourner vers l'apprentissage en ligne .

Lors d'un point de presse, en après-midi, il a précisé que les écoles resteront ouvertes lors de toutes les phases du plan pour l'hiver, mais qu'en phase 3 des exceptions pourraient être faites au cas par cas en consultations avec la santé publique .

« Nous sommes rendus au point de prendre les décisions les moins pires, même si ce ne sont pas les meilleures. » — Une citation de Dominic Cardy, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance

Nous affrontons la situation que nous avions appréhendée en mars 2020. Nous serons prêts avec des mécanismes dans nos écoles pour qu’elles soient sécuritaires si elles sont ouvertes, mais aussi d’aller vers l'enseignement virtuel si le besoin est là, malgré tous les désavantages que cela comporte , a déclaré Dominic Cardy.

À l'heure actuelle, il y a 59 écoles qui comptent au moins un cas de COVID-19. La province a recensé 714 cas de la maladie dans ses écoles depuis la rentrée scolaire en septembre et 171 écoles ont eu au moins un cas depuis.

Des mesures dans les garderies

En ce qui a trait aux garderies éducatives et aux services de garde après l’école, les mesures prévues dans le cadre de la phase 1 comprennent ce qui suit :

les enfants seront dans des groupes de 20 au maximum;

les enfants âgés de 2 ans ou moins ne seront pas tenus de porte un masque;

les enfants âgés de 3 à 5 ans devront porter un masque lorsqu’ils ne sont pas dans leur groupe;

les enfants âgés de 5 ans et plus ainsi que les membres du personnel devront porter un masque en tout temps, sauf lorsqu’ils mangent ou boivent;

l’accès aux visiteurs sera limité;

le chant et l’utilisation d’instruments à vent seront limités.