Omicron a-t-il ce qu’il faut pour remplir les hôpitaux?

Omicron se propage à un rythme que nous n'avons pas connu avec les autres variants. [...] Nous craignons que les gens présument qu’Omicron est moins sévère. Nous aurions dû avoir compris que nous sous-estimons ce virus à nos risques et périls , a déclaré directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, mardi.

Si les premières informations provenant de l’Afrique du Sud indiquent qu’Omicron ne semble pas causer plus de symptômes sévères que les précédents variants, les experts affirment qu’il faut encore plus de données pour confirmer ce fait.

Par exemple, l’Afrique du Sud a une population relativement jeune. Donc, quel sera l’impact d’Omicron dans des pays comme le Canada, où la population est plus âgée?

De plus, des niveaux d'infection très élevés  (Nouvelle fenêtre) au cours des dernières vagues en Afrique du Sud, pourraient expliquer en partie les niveaux relativement faibles d'hospitalisations et de maladie grave.

Il est aussi difficile de comparer l'impact d'Omicron entre pays, notamment en raison de populations différentes (ex. : âge moyen), de calendriers de vaccinations différents et du type de vaccin utilisé. Par exemple, le Canada a un taux de vaccination parmi les plus élevés au monde et a adopté un délai plus long entre les doses, ce qui semble offrir une meilleure protection dans le cas du variant Delta. Qu’en sera-t-il avec Omicron? Difficile à dire.

Mais déjà, on commence à voir des indications que le nombre d’hospitalisations augmente dans d’autres pays où Omicron se propage rapidement.

Au Royaume-Uni, les hospitalisations sont en hausse; même chose au Danemark. La France a averti que ses hôpitaux seront bientôt au maximum de leur capacité.

Un mémo de la UK Health and Security Agency envoyé au gouvernement britannique a averti que le nombre d’hospitalisations pourrait dépasser le sommet de l’hiver dernier, même si Omicron se révèle moins sévère que Delta.

Au Québec, les cas ont commencé à augmenter de façon exponentielle au début de décembre; le nombre d’hospitalisations a commencé à suivre le 13 décembre. On paie le prix pour les 2000 cas [par jour] , a dit le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé.

Si le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter à ce rythme, l'impact sur les capacités hospitalières pourrait être très grand, particulièrement après les Fêtes , a averti le ministre de la Santé.

Les hospitalisations commencent en général à augmenter environ deux semaines après la recrudescence de cas, aussi il est possible que la hausse ne fasse que commencer à se faire sentir.

Ailleurs au pays, une nouvelle modélisation en Colombie-Britannique estime que la capacité hospitalière de la province pourrait être dépassée d'ici un mois.

Le Manitoba envisage déjà pour sa part d’annuler plus d’interventions chirurgicales en raison d'une hausse rapide des hospitalisations. L'Ontario estime que le nombre de personnes aux soins intensifs à cause de la COVID-19 pourrait osciller entre 250 et 400 d'ici la mi-janvier, soit le double de la situation actuelle.

La vaccination peut-elle réduire les hospitalisations?

Il y a des signes que la vaccination semble protéger en partie contre les symptômes graves causés par le variant Omicron, mais que cette protection n’est pas aussi efficace que pour les autres variants.

L'efficacité du vaccin de Pfizer-BioNTech contre les symptômes graves passe ainsi de plus de 90 % à 70 % lorsqu’il est confronté au variant Omicron.

L'efficacité du vaccin à stopper une infection par le variant Omicron est quant à elle presque nulle pour les personnes vaccinées dans le cas du vaccin d’AstraZeneca et de moins de 40 % pour ceux qui ont reçu le vaccin de Pfizer-BioNTech. Une dose de rappel augmenterait cependant à 75 % la protection contre les infections. Il faut rappeler que moins de 5 % de la population mondiale a reçu trois doses du vaccin.

Une étude préliminaire montre que les anticorps des personnes ayant reçu deux doses de Moderna sont environ 50 fois moins efficaces pour neutraliser le variant Omicron que les autres variants. Une dose de rappel s’imposerait.

Johnson & Johnson n'a pas encore publié de données quant à l'efficacité du vaccin contre Omicron.

Pfizer a par ailleurs indiqué que sa pilule expérimentale contre la COVID-19 semble très efficace pour réduire les risques d’hospitalisation. Aucun pays n’a encore cependant autorisé ce traitement.

Omicron semble aussi être capable de réinfecter davantage ceux qui ont été infectés dans le passé. Les personnes infectées par le variant Delta auraient un risque de 40 % d’être réinfectées par Omicron, et celles qui ont été infectées au début de 2020 ont 60 % de risque de réinfection par Omicron.

Une étude de l’Allemagne  (Nouvelle fenêtre) (pas encore révisée par des pairs) montre que des jeunes Allemands qui ont reçu trois doses de vaccins ont tout de même été infectés. Leurs symptômes étaient par contre légers : écoulement nasal, mal de gorge, essoufflement et toux sèche. Mais encore une fois, on parle de participants plus jeunes, qui sont généralement moins susceptibles de développer des symptômes sévères de la COVID-19.

Considérant toutes ces incertitudes, l’OMS prévient qu’il faut utiliser le principe de précaution et essayer de prévenir le maximum d’infections possible.

Omicron n'a pas besoin d'être plus sévère pour avoir un impact

Pour l’instant, une chose semble certaine : Omicron est au moins deux à trois fois plus contagieux que le variant Delta et semble infecter les personnes qui ont déjà été infectées ou vaccinées. Le nombre de cas semble doubler tous les deux ou trois jours.

Omicron est tellement contagieux que, selon les estimations du gouvernement de l’Ontario, il sera le variant prédominant dans la province avant Noël. Omicron a été détecté au Canada le 28 novembre dernier.

En comparaison, le variant Delta, qui est apparu en décembre 2020 au Canada, est devenu dominant seulement sept mois plus tard.

C’est pourquoi les experts avertissent que ce variant, de par sa capacité à infecter un nombre élevé de personnes, pourrait toucher un maximum de personnes appartenant aux groupes vulnérables que sont les personnes non vaccinées, les aînés et les personnes immunodéprimées. Or, ces personnes sont davantage à risque de développer des symptômes graves et d’être hospitalisées, ce qui serait suffisant pour avoir un impact majeur sur le système de santé.

Rappelons qu’au Canada plus de 8 millions de personnes ne sont pas adéquatement vaccinées (y compris celles qui ne sont pas encore admissibles au vaccin). Même avant Omicron, les Canadiens de 12 à 59 ans non vaccinés étaient 32 fois plus susceptibles d’être hospitalisées avec la COVID-19; chez les Canadiens de 60 ans et plus non vaccinées, le risque est 16 fois plus élevé.

De plus, 27 % de Canadiens ont au moins une comorbidité (ex. : diabète, hypertension, asthme, etc.) qui les rend plus vulnérables à la COVID-19.

Mike Ryan, le responsable des urgences de l'OMS, a déclaré mardi que les gouvernements du monde entier doivent se préparer à une vague d'infections et s’assurer que les hôpitaux disposent de suffisamment de personnel et d’équipements. Les systèmes de santé sont plus faibles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a un an, en réalité , a-t-il rappelé.

À l’approche du temps des Fêtes, le ministre québécois de la Santé a d’ailleurs demandé aux gens d’être extrêmement prudents, considérant la fragilité du système de santé, qu’on peine à soutenir à bout de bras .