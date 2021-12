Le père de la fillette de Granby plaide coupable à l’accusation de séquestration

Alors que vient de se conclure le procès de la belle-mère de la fillette de Granby, reconnue coupable de séquestration et de meurtre non prémédité, le père de l'enfant de 7 ans plaide coupable à l'accusation de séquestration avant même le début de son procès prévu pour janvier 2022 au palais de justice de Trois-Rivières.

L'accusé, dont nous devons continuer de taire le nom en raison d’un interdit de publication, revenait au palais de justice lundi et mardi pour des procédures visant à préparer son procès.

Les avocats devaient débattre de plusieurs requêtes, mais avant la fin de tout cela, l’homme a changé d'idée et annoncé qu'il allait plaider coupable. Le procès qui devait s’amorcer le 10 janvier n’aura donc pas lieu.

L'individu a reconnu sa culpabilité devant le juge François Huot, de la Cour supérieure. La Couronne a pour sa part demandé un arrêt conditionnel en lien avec l'accusation de négligence criminelle causant la mort.

Le troisième chef d'accusation prévu initialement, celui d'abandon d'enfant et d'avoir omis de fournir les choses nécessaires à la vie, n'a simplement pas été déposé.

Son implication dans la séquestration de l’enfant

Au procès de la coaccusée dans cette affaire, la belle-mère de 38 ans reconnue coupable de meurtre le 9 décembre dernier, il était impossible de parler de l’implication du père en raison d’une ordonnance de non-publication. Cette ordonnance est maintenant levée et il est possible de révéler certains faits.

C’est le père qui s’est rendu chercher la fillette lorsqu’elle est allée sonner chez le voisin dans la nuit précédant la découverte de son corps inanimé, en arrêt cardiorespiratoire. C’est aussi lui qui a amorcé la contention avec du ruban adhésif et qui a enroulé la jeune victime.

Au cours de son procès, la belle-mère avait mentionné avoir tenu les pieds de la fillette pendant que quelqu’un enroulait le ruban. Il s’agissait du père.

Le rouleau de ruban adhésif transparent se trouvait tout près d'un rideau de billes, qui indique l'entrée menant vers la pièce où la fillette a été trouvée le 29 avril 2019. Photo : Sûreté du Québec (SQ)

Il est parti travailler le matin des événements, mais il se trouvait au domicile au moment où la victime a été retrouvée inerte à 11 h 30. Il y était revenu vers 10 h.

C’est avec lui également que la belle-mère échangeait des textos. Les textos qui ont été cités tout au long du procès étaient envoyés à Casablanca . C’était le nom de code du père.

La famille ébranlée

La mère de l’accusé, la grand-mère de la fillette, qui a suivi le procès, mentionne que l’annonce de la culpabilité a eu l’effet d’une bombe sur sa famille. Elle se dit soulagée que l’homme ait reconnu, pour la première fois, les gestes posés, mais elle dit conserver l’impression qu’il s’en sort trop facilement.

C'est donc la prison qui attend le père de la fillette tuée à Granby en avril 2019, mais pour combien de temps? La peine de prison prévue est de dix ans, mais le juge pourrait décider d’entériner une suggestion commune des deux parties.

Une chose est sûre, c'est qu'au moins deux mois de procès sont ainsi évités. Il y avait entre quatre et six semaines de prévues pour entendre la cause.

L’accusé est libre en attendant les observations sur la peine, le 7 janvier prochain.

Avec les informations de Jonathan Roberge et d’Amélie Desmarais