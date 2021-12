Le dernier patient soigné en Ontario a été rapatrié en Saskatchewan mardi

Un premier patient a été transféré le 18 octobre.

Mardi, la province a confirmé que le dernier patient aux soins intensifs était rentré chez lui le jour même.

La décision de transporter les patients par avion pour qu'ils soient soignés hors de la province a été prise alors que la Saskatchewan traversait le pire moment de la 4e vague de la COVID-19, peinant à faire face au nombre élevé de patients aux soins intensifs.

La Saskatchewan avait été contrainte de mettre un terme à de nombreux services non essentiels, dont les opérations chirurgicales et les dons d’organes, pour affecter plus d'effectifs au traitement de la pandémie.

Ces mesures étant insuffisantes, la Saskatchewan a transféré 27 patients en Ontario. Seuls 21 sont revenus. Les 6 autres ont succombé à la COVID-19 alors qu'ils se trouvaient dans un hôpital ontarien.

Des questions sur les coûts

Plusieurs questions demeurent irrésolues, dont le coût total des transports aériens.

En réponse aux questions posées lors d'un comité législatif ce mois-ci, des responsables du gouvernement provincial ont publié certaines estimations.

En décembre, la province a payé près de 800 000 $ pour cette opération de transfert.

Les responsables affirment qu’ils ont confié ces transferts à des compagnies privées.

Deux entreprises ont été choisies, soit la Fox Flight Air Ambulance et la Sunset Aviation, par l’entremise de STARS Air Ambulance.

Ces démarches ont coûté 545 000 $ pour les 23 patients transportés par la Fox Flight Air Ambulance. Elles ont coûté 96 000 $ pour deux patients transportés par la Sunset Aviation.

Le montant du transfert de deux patients par l’armée canadienne est toujours inconnu.

Les détails plus spécifiques sur le coût du voyage de retour sont toujours inconnus, de même que le montant qui sera exigé par l’Ontario pour le traitement des patients.

Le ministre de la Santé, Paul Merriman, a affirmé que la province ne recevrait pas de facture de l’Ontario avant le retour de tous les patients.

Le ministère de la Santé n’a pas répondu à une demande d'information pour plus de détails, envoyée mardi soir.

La Saskatchewan a aussi révélé qu’elle couvrirait les coûts de transport, des repas et de séjour pour les parents des patients transférés en Ontario.

Ces dépenses étaient estimées à 142 532 $ en date du 2 décembre.

Avec les informations d'Alexander Quon