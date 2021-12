Le télescope spatial Webb ne sera pas lancé avant le 24 décembre

Le lancement du télescope spatial James Webb est reporté au plus tôt au 24 décembre.

Attendu de longue date par les scientifiques, le lancement de l'observatoire orbital avait déjà dû être reporté de quelques jours, du 18 au 22 décembre, après un incident lors des préparatifs du décollage qui avait nécessité des tests supplémentaires.

Cette fois, les équipes de la mission doivent régler un problème de communication entre l'observatoire et le véhicule de lancement. Une nouvelle date de lancement devrait être annoncée au plus tard le 17 décembre.

Fruit d’une collaboration entre la NASA, l'Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale canadienne, Webb avait été placé au sommet de la fusée le samedi 11 décembre. C'est à ce moment que le dysfonctionnement a été détecté.

L'observatoire orbital, le plus grand et le plus puissant jamais lancé dans l'espace, prendra son envol à bord d'une fusée Ariane 5 depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane française.

Le processus d’assemblage a été réalisé dans un cadre strict de propreté. Il s'agissait de l'une des étapes les plus délicates du lancement du télescope de 6200 kg qui doit explorer avec une précision inégalée toutes les phases du cosmos, jusqu'aux premiers âges de l'Univers et la formation des premières galaxies.

Le télescope sera placé en orbite autour du Soleil, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, bien au-delà des limites de son grand frère Hubble, qui opère à 590 km d'altitude depuis 1990.