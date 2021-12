Martinville appuie Coaticook pour le retour de l’urgence 24 h

Michel-Henri Goyette a écrit au premier ministre François Legault, au ministre de la Santé Christian Dubé et à la députée Geneviève Hébert pour réclamer, à son tour, le retour du service en tout temps.

C'est le décès de Richard Genest, à Senneterre, qui a allumé la sonnette d'alarme . C'est une situation qui aurait pu arriver à Coaticook. Je trouve ça déplorable qu'on en soit arrivé là. Je comprends qu'il y a un manque de personnel, mais la vie des citoyens ne doit pas être mise en danger.

Le maire de Martinville admet que ses concitoyens sont les privilégiés de la MRC , car ce sont ceux qui sont les plus près de Sherbrooke. Néanmoins, il rappelle que d'autres gens vivent beaucoup loin.

« On ne peut pas avoir d'urgence de proximité la nuit. On ne choisit pas quand il arrive quelque chose. » — Une citation de Michel-Henri Goyette, maire de Martinville

Le maire attend toujours une réponse de Québec, mais soutient qu'il faut faire preuve de créativité pour trouver des solutions.

J'ai suggéré au ministère d'inventer le ministère du Temps perdu. Il y a beaucoup trop de hauts fonctionnaires, de cadres par rapport aux gens sur le terrain. Je proposerais qu'on mette ces gens de côté et investir ce budget pour les gens sur le terrain , affirme-t-il.

Une nouvelle charge du maire de Coaticook

Quant au maire de Coaticook, Simon Madore, il est revenu à la charge pour exiger que le service soit offert en tout temps à la population.

Nous sommes en pourparlers avec le CIUSSS. C’est un must d'être ouvert 24-7 , signale le maire de Coaticook, Simon Madore.

En novembre dernier, le CIUSSS de l'Estrie - CHUS avait dit vouloir augmenter son offre de service avec un horaire de 12 heures par jour, affirmant toutefois que la réouverture de nuit n’était pas envisagée.

C'est un gros dossier que l'on gère depuis plusieurs mois. Nous avons de bonnes discussions avec les gens du CIUSSS, dont le PDG. Je suis sûr que nous pouvons en venir à une belle entente. Les citoyens nous demandent une urgence 24-7 , explique Simon Madore.

« Nous ne voulons pas d'une urgence avec une salle d’opération. Nous voulons sécuriser notre population s’il arrive quelque chose en pleine nuit. » — Une citation de Simon Madore, maire de Coaticook

Le maire de Coaticook rappelle que l'urgence roulait à plein régime depuis les années 1950.

Nous avions ce service et les gens se sentaient en sécurité. On veut plus que des explications. Des discussions vont se poursuivre en 2022. Nous avons l'appui des 12 maires de la MRC de Coaticook , rappelle M. Madore.

Des cartes postales seront d'ailleurs envoyées au ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, et à la députée de Saint-François, Geneviève Hébert.

Simon Madore est par ailleurs bien conscient que la pénurie de main-d'œuvre n'aide pas aux revendications.