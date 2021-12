À l’OMC, les pays s’attaquent aux plastiques et aux énergies fossiles

Plusieurs dizaines de pays membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) se sont engagés mercredi à intensifier les discussions sur la pollution plastique, les subventions aux combustibles fossiles et le commerce écologiquement durable.

Trois déclarations ministérielles séparées ont été adoptées sur ces questions, un moment qualifié d' historique pour l'OMC par sa directrice générale, Ngozi Okonjo-Iweala.

Le commerce peut et doit agir en faveur de l'obtention de résultats en matière de développement durable pour les populations du monde entier , a-t-elle ajouté, lors d'un événement en ligne auxquels des ministres ont participé.

Ces trois déclarations auraient dû être présentées durant la conférence ministérielle en décembre, mais la réunion a été annulée après l'apparition du variant Omicron.

Nous ne sommes encore qu'au début du processus, a averti Mme Ngozi, en appelant les pays à passer à l'action dès 2022 en élaborant des programmes de travail et des propositions concrètes.

« Les enjeux sont trop importants pour que nous attendions des décennies pour obtenir des résultats. » — Une citation de Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'OMC

Un groupe de 67 pays représentant environ 75 % du commerce mondial des plastiques, dont la Chine, la Russie, et ceux de l'Union européenne, mais pas les États-Unis, ont signé la déclaration sur ce sujet. Ils s'engagent notamment à promouvoir les plastiques réutilisés et recyclés et les technologies qui peuvent réduire la pollution plastique.

La pollution plastique entraîne la pollution de l'environnement et des risques sanitaires qui, s'ils ne sont pas correctement gérés, se propagent par le biais du commerce international , a souligné le vice-ministre chinois du Commerce, Wang Shouwen, dont le pays a dirigé les discussions sur le plastique.

Et la pandémie, a-t-il renchéri, a souligné l'urgence de s'attaquer aux problèmes environnementaux mondiaux .

Dans une autre déclaration, un groupe de 45 pays, dont ceux de l'UE, mais pas la Chine ni les États-Unis, sont convenus d' éliminer progressivement les subventions inefficaces aux combustibles fossiles qui incitent au gaspillage et d'établir un calendrier pour y parvenir.

Cet engagement fait écho au Pacte climatique de Glasgow, adopté en novembre lors de la COP26, qui appelle à intensifier les efforts vers la réduction du charbon sans systèmes de capture (de CO 2 ) et à la sortie des subventions inefficaces aux énergies fossiles .

L'Union européenne est fière de coparrainer ces déclarations communes, qui envoient un signal politique fort , a déclaré le vice-président de la Commission européenne Valdis Dombrovskis.

Le changement climatique et la dégradation de l'environnement sont parmi les plus grands défis collectifs. Chaque politique doit apporter sa contribution, la politique commerciale ne fait pas exception , a-t-il ajouté.