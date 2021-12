Usine du Lac-à-la-Pêche : le maire Angers satisfait de sa rencontre avec le ministre à Québec

Le maire Michel Angers sort satisfait de sa rencontre d’une heure avec le ministre. Il estime que c’est dans un esprit de collaboration que les échanges se sont faits. On est en mode solution. On n’est pas là pour trouver des coupables, on est bien en mode solution. Je suis très optimisme pour l’avenir , déclare Michel Angers.

Pour son voyage à Québec, il était accompagné de la députée de Laviolette-Saint-Maurice Marie-Louise Tardif, ainsi que de plusieurs fonctionnaires de la ville. Différentes pistes de solutions ont été abordées, mais le maire se garde bien de les énumérer.

Les équipes techniques qui ont participé à la rencontre ont été chargées de revenir avec des actions concrètes à prendre en vue d’un prochain entretien.

On ne connaît pas ces pistes de solution. Évidemment, on va laisser les experts faire leur bout de travail. Moi, je ne suis pas un expert de la chose. Le ministre Charette n’est pas nécessairement un expert, lui non plus. Il y avait plein de gens qui étaient autour de la table. On a écouté quelles sont les problématiques et ils vont travailler au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, pour trouver des solutions , explique Michel Angers.

D’autres rencontres sont déjà au calendrier pour le retour des Fêtes, notamment avec le ministère des Affaires municipales.

Le ministère n'a jamais donné son autorisation, dit le ministre

En entrevue dans les couloirs de l'Assemblée nationale à Québec, le ministre de l’Environnement Benoît Charette a tenu à préciser que le ministère n'a jamais cautionné une technologie [...] Ce n'est pas le ministère de l'Environnement qui dit à une municipalité "Vous devez retenir telle ou telle technologie". Nous, on a reçu il y a quelques années un projet. Ce projet-là a été accepté en fonction des résultats qu'il devait livrer, mais clairement les résultats ne sont pas au rendez-vous , a-t-il exposé.

Le ministre Charette croit que la ville a agi de bonne foi en ce sens que c'est une technologie qui fonctionne ailleurs. Donc ils ont présumé que les résultats attendus allaient être au rendez-vous, mais clairement ce n'est pas le cas. Il y a une dynamique au niveau des prises d'eau, au niveau des sédiments, et c'est des éléments qui n'avaient pas été pris en compte au moment de la conceptualisation du projet .

Le ministre assure que ses fonctionnaires suivent le dossier de près. Il y a une surveillance qui est constante , a-t-il commenté.

En entrevue au micro de l'émission En direct, le maire Michel Angers n'a pas voulu se prononcer sur les coûts à venir et qui les paiera.

Avant de s'avancer trop rapidement sur comment ça va coûter, ça va être où, quand comment, pourquoi, on va commencer par continuer nos discussions [...] et je sens vraiment que le gouvernement du Québec a le goût et le désir de nous aider , a-t-il commenté, en évitant de répondre si les coûts futurs seront inscrits sur le compte de taxes des Shawiniganais.

À quand la levée de l’avis d’ébullition?

Le maire de Shawinigan mentionne que ce qui prime pour les gens, c’est d’avoir accès à de l’eau potable qui va être là sans réserve et sans d’avis d’ébullition. On va travailler sur cette question-là dans un premier temps , a-t-il fait savoir.

L’avis d’ébullition est en vigueur depuis que l’usine a complètement cessé ses opérations. La Ville a procédé à la remise en fonction de l’ancien système le 2 décembre dernier et 30 000 citoyens sont visés par cet avis depuis.

Michel Angers indique que d’autres analyses de la qualité de l’eau seront effectuées dans les prochains jours et seront envoyées au laboratoire. C’est à la santé publique que revient la tâche de lever l’avis d’ébullition. On va attendre leur verdict , déclare Michel Angers.

Condamnés à réussir

Les travaux pour permettre à l’usine de fonctionner à nouveau auront un coût. Le maire refuse de s’avancer à savoir qui sera chargé d’éponger la facture.

Je peux vous assurer qu’on va réussir à faire en sorte que cette usine-là puisse fonctionner. D’une façon ou d’une autre, on est condamnés à réussir parce que l’une des obligations qui émanent du ministère de l’Environnement, c’est de donner de l’eau traitée à nos gens.

La semaine dernière, le maire Angers rapportait les conclusions d’un groupe d’experts de Polytechnique Montréal. Il expliquait que l’usine n’est pas fonctionnelle dans son état actuel. Elle devra subir des modifications si Shawinigan compte recommencer à l’utiliser.

L’usine du Lac-à-la-Pêche avait démarré ses opérations en janvier 2020. Rapidement, un problème concernant les membranes de filtration de l’usine a été révélé. Les membranes se colmatent et ont déjà causé des déversements de sédiments dans le ruisseau adjacent.

Avec les informations de Maude Montembeault