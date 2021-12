La FÉÉCUM dénonce l’octroi d’un doctorat honorifique à Arthur Irving

Le milliardaire Arthur Irving recevra finalement un doctorat honorifique de l’Université de Moncton, mais la Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton dénonce l'octroi de cet honneur.

L’Université de Moncton avait décidé en 2019 d'accorder un grade honorifique au PDG de la compagnie Irving Oil Arthur Irving lors de la cérémonie de remise des diplôme de l'année suivante. En raison de la COVID-19, l'événement a été reporté à deux reprises, mais récemment, l'Université de Moncton a confirmé que les récipiendaires seront bel et bien reconnus cette année.

Mais la Fédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton FÉÉCUM dénonce qu'un de ces grades soit remis à Arthur Irving. Sa présidente Mathilde Thériault juge que l’institution fait preuve d’hypocrisie et dénonce le manque de transparence et de consultations dans la prise de cette décision.

Nous estimons que ça envoie le mauvais message aux étudiants et à la communauté , croit Mathilde Thériault.

Elle indique que l’Université de Moncton s’est engagée à combattre les changements climatiques et que cette distinction va à contre-courant de ces engagements.

Irving Oil est le plus grand émetteur de gaz à effets de serre du Nouveau-Brunswick et s’est associée en août avec l’entreprise TC Energy pour réduire son empreinte carbone. La raffinerie de Saint-Jean à elle seule a émis 2,8 mégatonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère en 2019.

Mathilde Thériault est la présidente de la Fédération des étudiants et étudiantes du campus universitaire de Moncton. Photo : Facebook/Mathilde Thériault

Même si M. Irving est un homme d’affaires prospère, ses activités commerciales se font au détriment de l’environnement et du futur de notre province , croit Mathilde Thériault, qui se pose aussi des questions sur le processus de sélection des candidats à un doctorat honorifique.

Une décision du Sénat académique

Dans une réponse par courriel à Canadian Broadcasting Corporation CBC , la porte-parole de l’université Pascale Paulin explique que c’est le Sénat académique qui prend la décision et que les deux tiers des voix sont nécessaires pour approuver une nomination.

Le Sénat académique est composé de 41 membres, incluant des élèves, des professeurs et des administrateurs de l’Université.

De plus, Mme Paulin réitère l’engagement de l’institution envers les questions environnementales.

Mais pour Mathilde Thériault ce n’est pas suffisant. Elle voudrait que la décision d’accorder un doctorat honorifique à Arthur Irving soit tout simplement annulée et demande que les liens qui lient l’Université de Moncton avec la famille Irving soient rompus.

L'Université a annoncé que des grades honorifiques seront aussi accordées aux personnes suivantes lors de la prochaine collation des grades : Andréa Bears Nicholas, Léopold Belliveau, Léopold Foulem et Pauline Banville-Pérusse.