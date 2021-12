Transport scolaire annulé dans plusieurs régions du Nord de l’Ontario

Les conditions routières forcent l'annulation du transport scolaire dans plusieurs régions du Nord de l'Ontario, incluant Sudbury, Espanola, Massey, North Bay, Nipissing Ouest, Mattawa et Parry Sound. Les écoles de ces régions demeurent toutefois ouvertes.

Le Consortium de services aux élèves de Sudbury indique que c'est en raison de la pluie verglaçante prévue aujourd'hui.

On précise que les autobus roulent sur l'île Manitoulin.

Dans la grande région de Sudbury, l'annulation du transport scolaire touche tout les écoles catholiques et publiques anglophones et francophones : à St-Charles, Noëlville, Monetville, Markstay, Hagar, Warren, Wahnapitae, Coniston, Killarney, Whitefish, la Première Nation Whitefish River, Onaping, Chelmsford, Capréol, Vallée-Est, Garson, Chelmsford et Azilda.