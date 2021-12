L’ancien joueur de la NFL O.J. Simpson est un « homme complètement libre »

Associated Press

L'ancien célèbre joueur de football et acteur âgé de 74 ans, acquitté pour meurtre en Californie et condamné pour vol à main armée à Las Vegas, a eu une bonne conduite et a été libéré de sa libération conditionnelle le 1er décembre, un jour après une audience devant la commission des libérations conditionnelles du Nevada, a indiqué mardi Kim Yoko Smith, une porte-parole de la police d'État du Nevada.