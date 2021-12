3 patients obtiennent du gouvernement fédéral d’utiliser la psilocybine légalement

La psilocybine, l'agent psychotrope des champignons hallucinogènes, a été interdite au Canada en 1974. Si des exemptions progressives ont été introduites, elles ne concernaient que les patients en soins palliatifs ou en phase terminale de maladie.

Nathan Kruljac, résident de Surrey, a fait une demande d'exemption en mars avec l'aide de l'organisation à but non lucratif TheraPsil, basée à Victoria. Il est l'un des patients qui ont obtenu une exemption.

Je suis à l'agonie depuis 15 ans. La décision du ministre de reconnaître mes traumatismes et ma douleur et de me permettre l'accès à la psilocybine par compassion pourrait être un tournant de ma vie, mais peut-être pas. Le choix m'appartient et ne devrait pas relever d'une décision prise par un département administratif de notre gouvernement , a-t-il déclaré.

Le ministère canadien de la Santé a accordé les quatre premières exemptions à des patients en soins palliatifs en août 2020, mais selon Spencer Hawkswell, directeur général de TheraPsil, beaucoup d'autres attendent toujours, y compris 15 autres patients de son association.

Il s'agit d'une avancée majeure , dit-il, et espère que le gouvernement continuera d’approuver les innombrables demandes exemptions restantes de patients souffrant de céphalées en grappe, de syndrome de stress post-traumatique et de troubles liés à la consommation de substances, qui méritent également d'y avoir accès.

Renforcer la sécurité de l'approvisionnement

Selon M. Hawkswell, plus de 81 Canadiens ont obtenu une exemption légale pour se procurer de la psilocybine, dont 50 patients. Pas un seul d'entre eux n'a pu avoir accès à un approvisionnement sûr, même s'il y a des tonnes de producteurs dans le monde et au Canada , déplore-t-il.

En plus de la nécessité de maintenir les exemptions pour les patients, l'organisation TheraPsil insiste sur la nécessité d'approuver également les exemptions pour les professionnels de la santé et les praticiens.

Les exemptions pour les professionnels de la santé sont essentielles pour que les thérapeutes puissent compléter leur formation […] et répondre à la demande croissante de patients approuvés pour cette option de traitement , explique M. Hawkswell.

En décembre 2020, le ministre Hajdu a approuvé 19 exemptions pour des professionnels de la santé à des fins de formation expérimentale. Ces exemptions ont depuis expiré, et plus de 120 autres professionnels de la santé inscrits au programme de formation à la thérapie par la psilocybine de TheraPsil ont formulé des demandes d'exemption.

Considérer cela comme un médicament en soi ou une substance en soi est une façon incorrecte de voir les choses , a déclaré M. Hawkswell. C'est une combinaison de thérapie médicamenteuse, donc les thérapeutes doivent être en mesure de la délivrer. À moins qu'ils n'aient accès à la substance à des fins de formation, ils auront du mal à apprendre comment dispenser correctement la thérapie.

Alors que la crise des opioïdes continue de faire de ravages en Colombie-Britannique, M. Hawkswell souligne que des recherches scientifiques plus poussées pourraient contribuer à des avancées cliniques dans la lutte contre toutes les formes de dépendance.

Il explique que parmi les patients qui ont accès à la psilocybine pour la détresse de fin de vie, beaucoup avaient un problème de dépendance. Certains prenaient des analgésiques ou des médicaments, d'autres de l'alcool ou du tabac, parfois de la drogue.