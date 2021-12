Deux nouvelles commissions à la Ville de Gatineau

Le conseil municipal de Gatineau a procédé, mardi soir, à la nomination officielle des élus aux différentes commissions et comités de la Ville. Les conseillers ont également entériné la création de deux nouvelles commissions : celle des aînés, qui avait été abolie par l'ancien conseil, et celle sur l'environnement et la lutte aux changements climatiques.

Les aînés, c'est vraiment d'actualité , croit le conseiller Denis Girouard, président de la Commission des aînés. Ce sont des gens qui ont vraiment besoin d'attention, ils ont besoin d'être supportés.

M. Girouard espère, au cours de son mandat, offrir l'accès gratuit aux activités de la Ville et au transport en commun aux personnes de 65 ans et plus. On a besoin de s'occuper d'eux, ils ont besoin d'être gâtés , a lancé le conseiller.

Par ailleurs, c'est France Bélisle qui occupera la co-présidence de la Commission sur l'environnement et la lutte aux changements climatiques et la présidence de la Table de concertation du centre-ville, en plus de la présidence du comité exécutif.

Je n'ai pris aucun poste à l'UMQ [Union des municipalités du Québec], ça devrait me permettre d'être ici de façon un petit peu plus stable. Je suis reconnue pour être capable de marcher et mâcher de la gomme en même temps, alors je ne suis pas trop inquiète , a assuré la mairesse.

La présence d'une femme à la Commission des sports demandée

Au caucus préparatoire, les élus ont revu les différentes nominations, et n'ont proposé qu'un seul changement majeur, soit à la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire.

La conseillère du district de l'Orée-du-Parc, Isabelle N. Miron, a déploré le fait que les nominations soient entièrement masculines. Les Villes ont traditionnellement tendance à investir dans les sports un peu plus masculins [...] et à délaisser des sports plus féminins. C'est un tiers des jeunes filles qui pratiquent le sport qui abandonnent, rendues à l'adolescence, et c'est très préoccupant , a-t-elle mentionné.

La conseillère Isabelle N. Miron (archives) Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

À la suite des discussions, Mme N. Miron a proposé la nomination de la conseillère Tiffany-Lee Norris Parent à titre de membre de la commission, remplaçant le conseiller Denis Girouard. Ce dernier a ensuite proposé sa nomination à la présidence de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine pour remplacer Mme N. Miron comme [il] a perdu [son] poste aux loisirs . Cette proposition a finalement été refusée par une majorité d'élus.

À la séance du conseil, la mairesse France Bélisle a finalement proposé l'ajout d'un siège à la Commission Gatineau, Ville en santé, octroyé à M. Girouard, et deux à la Table de concertation du vivre ensemble et de l'immigration, octroyés à M. Girouard et Mme N. Miron.

Voici quelques-unes des nominations : Commission Gatineau, Ville en santé : Louis Sabourin (Action Gatineau), président; Steve Moran (Action Gatineau), vice-président; Denis Girouard, membre

Louis Sabourin (Action Gatineau), président; Steve Moran (Action Gatineau), vice-président; Denis Girouard, membre Commission des aînés : Denis Girouard, président; Jean Lessard, vice-président

Denis Girouard, président; Jean Lessard, vice-président Commission sur l'environnement et la lutte aux changements climatiques : France Bélisle, co-présidente; Anik Des Marais (Action Gatineau), vice-présidente; Mike Duggan, membre

France Bélisle, co-présidente; Anik Des Marais (Action Gatineau), vice-présidente; Mike Duggan, membre Commission sur le développement du territoire et l'habitation : Daniel Champagne, président; Jocelyn Blondin, vice-président; Anik Des Marais (Action Gatineau), membre

Daniel Champagne, président; Jocelyn Blondin, vice-président; Anik Des Marais (Action Gatineau), membre Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire : Steven Boivin, président; Edmond Leclerc, vice-président; Tiffany-Lee Norris Parent (Action Gatineau), membre

Steven Boivin, président; Edmond Leclerc, vice-président; Tiffany-Lee Norris Parent (Action Gatineau), membre Commission jeunesse : Tiffany-Lee Norris Parent (Action Gatineau), co-présidente; Louis Sabourin (Action Gatineau), membre L'ensemble des nominations sont disponibles sur le site web de la Ville de Gatineau (Nouvelle fenêtre)

Les nominations du comité exécutif, du conseil d'administration de la Société de transport de l'Outaouais (STO), du comité consultatif d'urbanisme, du comité consultatif agricole, du comité sur les demandes de démolition et du conseil local du patrimoine ont été annoncées il y a quelques semaines.

Sept grandes orientations pour les élus

Le traditionnel lac-à-l'épaule des élus de Gatineau, qui a eu lieu au début du mois, a permis au conseil du bâtir son programme de priorités pour les quatre prochaines années. Ses sept grandes orientations ont été dévoilées et adoptées mardi.

On a convenu tous ensemble de discuter d'orientations qui sont plus larges, qui sont importantes pour la Ville et de prendre des engagements généraux, et de ne pas tomber dans le spécifique, et de ne pas tomber non plus dans les actions précises, puisque ces actions seront discutées en conseil , a expliqué d'entrée de jeux la mairesse France Bélisle, en caucus préparatoire, mardi après-midi.

Je sais qu'on ne sera pas toujours d'accord sur les moyens, mais je pense que sur les orientations, sur le bien commun de ce que les Gatinois attendent de nous, il y a consensus , a-t-elle ajouté.

La lutte aux changements climatiques fait partie des priorités du conseil. Les élus mentionnent, parmi leurs engagements dans le programme, vouloir poursuivre les démarches nécessaires menant à la réalisation de réseaux structurants en transport collectif sur l'ensemble du territoire en reconnaissant les efforts requis dans l'est et l'ouest .

Pour la conseillère du district de Deschênes, le document aurait pu être plus précis sur certains dossiers, comme le tramway dans l'ouest de la Ville. C'est un énorme manque de ne pas mentionner le tramway, alors que c'est un projet dans lequel la Ville investit des milliers de dollars depuis des années , souligne Caroline Murray, décriant un manque d'ambition du conseil.

Caroline Murray, conseillère du district de Deschênes, est présidente et co-porte-parole d’Action Gatineau (archives). Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Celle qui est aussi membre du conseil d'administration de la Société de transport de l'Outaouais STO s'inquiète du financement du projet. Il y a aussi beaucoup d'autres villes au Québec qui amènent des projets de transport structurant comme ça, et si on ne va pas chercher le financement maintenant, on va le perdre, et c'est quelqu'un d'autre qui va avoir [le financement] , fait-elle valoir.

La mairesse Bélisle a défendu le programme, disant que ce n'est pas à un programme du conseil de mettre des indicateurs de performance . Je pense que l'endroit où on est capable de chiffrer l'ambition, c'est dans le programme du conseil, c'est vraiment dans les plans et ce qui va en découler.

La participation citoyenne et une plus grande transparence ont aussi été identifiées au cours des discussions du lac-à-l'épaule. La crise du logement et le développement économique du centre-ville, ainsi que des autres secteurs, font aussi partie du nombre des priorités.

Les conseillers souhaitent également assumer un leadership proactif à la hauteur de notre statut de 4e ville en importance au Québec .

On va se positionner comme tel, on ne sera pas gêné de dire, et de revendiquer ce qu'on mérite , a renchéri la mairesse.

Le conseil municipal souhaite également promouvoir la Ville comme milieu de vie grâce à la mise en valeur de la culture, l'inclusion et le patrimoine.

Au cours de leur mandat, les élus seront amenés à prendre des décisions sur les mesures à prendre afin d'atteindre ces objectifs.

Avec les informations de Nathalie Tremblay et de Rosalie Sinclair