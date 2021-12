Des compteurs d’eau font des mécontents à Normandin

Le président régional de l'Union des producteurs agricoles (UPA), Mario Théberge, a qualifié l’ambiance de la soirée de somme toute cordiale, même si les entrepreneurs ont fait valoir leur opinion.

Quand on est devant un fait accompli, que la municipalité adopte un budget et qu’il n’y a pas de question dans l’ordre du jour. [...] On avait déjà le vent, qui venait du bon bord pour nous, dans le sens que c’était légitime d’être présents et de dénoncer ce que l’on trouve inéquitable , a soutenu Mario Théberge, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Le maire de la municipalité, Daniel Boisclair, se défend en rappelant que c’est une exigence du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) d’installer des compteurs d’eau, car la cible de 20% de réduction n’a pas été atteinte.

Ce n’est pas seulement notre municipalité qui doit faire ça, mais toutes celles à travers le Québec qui n’ont pas atteint la cible. Elles doivent installer des compteurs d’eau , a-t-il expliqué en entrevue mardi soir.

La facture va varier d’une entreprise à l’autre, mais l’augmentation sera importante pour les entreprises commerciales et agricoles. Elle sera de 0,67 $ du mètre cube d’eau.

Ce que ça nous coûtait par année, on va le payer chaque mois , indique Mario Théberge.

Selon lui, les agriculteurs sont prêts à payer un certain montant pour l’utilisation qu’ils font de l’eau potable, mais veulent que ce montant soit équitable.

L’ancienne facturation était partagée par toute la population. Cette fois-ci, les consommateurs d’eau plus importants vont débourser davantage. Le maire soutient toutefois que les agriculteurs vont maintenant payer un peu moins que ce qu'ils auraient dû payer, au détriment des résidents.

Les résidences aussi touchées

En plus des entreprises agricoles et commerciales, 60 résidences, choisies au hasard, doivent aussi installer un comptoir d’eau. Pour 2022, chaque résidence de la municipalité devra payer un montant de 215 $ pour l’eau potable.

Un échantillonnage a été fait pour représenter la consommation de l’ensemble de la population. Si ces résidences dépassent la consommation moyenne permise pour une résidence, elles devront payer un montant supplémentaire , a indiqué le maire.

L’achat des compteurs a été réalisé par la municipalité. Doter toutes les résidences de cet équipement coûterait 500 000 $ à la municipalité, selon le maire.

Pour lui, il importe de répondre aux exigences du gouvernement, d’autant que la construction d’un nouveau puits coûte quelques centaines de milliers de dollars.

Actuellement, la municipalité compte sur trois puits situés au nord de Saint-Thomas-Didyme.