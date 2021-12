La SAQ et le syndicat des employés d’entrepôt conviennent d’une nouvelle entente

La société d'État a fait savoir mardi soir dans un très bref communiqué avoir conclu une nouvelle entente de principe avec le syndicat des employés d’entrepôt.

La teneur de l'accord n'a pas été dévoilée. Les détails seront présentés par le syndicat aux employés des centres de distribution vendredi à Québec et samedi à Montréal.

Nous allons laisser les employés se prononcer sur l'offre qui leur sera soumise et nous vous communiquerons toute information utile dans les prochains jours , conclut la Société des alcools du Québec SAQ .

Un premier accord de principe, conclu le 29 novembre, avait été rejeté à 86 % par les travailleurs, une semaine plus tard. Les négociations, cela dit, ont repris rapidement.

Déclenchée le 22 novembre dans les centres de distributions de Québec et de Montréal, une grève générale illimitée avait laissé les tablettes des succursales de la SAQ SAQ dégarnies. Cette grève a été suspendue la semaine suivante, mais depuis, les étagères sont demeurées clairsemées sans que l'on sache exactement pourquoi.