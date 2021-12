Un promoteur immobilier intente une poursuite de 161 M$ contre Canmore

Le promoteur immobilier Three Sisters Mountain Village Property poursuit la ville de Canmore et tous les membres de son dernier conseil municipal dans une action civile de 161 millions de dollars, déposée vendredi dernier devant la Cour du Banc de la Reine à Calgary.

La société demande 150 millions de dollars en dommages et intérêts, car l'ancien conseil municipal de Canmore lui a refusé les permis nécessaires pour son projet de développement pour un terrain qu'elle possède depuis 2013.

Elle demande également 11 millions de dollars supplémentaires pour les coûts liés à l'élaboration des plans de structure locaux (ASP) défaits de Smith Creek et du village de Three Sisters entre 2017 et 2021.

Par ailleurs, la société demande au conseil municipal de Canmore de procéder à une réaudition des plans de Smith Creek et de Three Sisters Village et d'envisager une approbation immédiate sans condition.

Les plans de développement litigieux, qui auraient pu doubler la population de Canmore en créant des milliers de logements pour les résidents et les touristes, ainsi que des chambres d'hôtel, ont été rejetés en avril et mai de cette année, respectivement.

Les projets, élaborés par Three Sisters Mountain Village Property (TSMV) de 2013 à 2021, ont soulevé des inquiétudes quant aux impacts sur la faune, aux logements abordables et aux taxes foncières de la part des conseillers et de centaines de résidents de Canmore.

La poursuite de 22 pages obtenue par CBC/Radio-Canada allègue que le rejet des plans de structure locaux a été mené d'une manière qui équivaut à un abus de pouvoir de la fonction publique, une cause d'action connue sous le nom d'inconduite dans l’exercice de fonctions publiques.

Les défendeurs savaient, ou auraient dû savoir que les dispositions de l'plans de structure locaux ASP du village et de l'plans de structure locaux ASP de Smith Creek de cette manière causeraient probablement, ou seraient susceptibles de causer un préjudice et des dommages importants [à] Three Sisters Mountain Village Property TSMV , et en fait ces dispositions l'ont fait.

La Ville de Canmore et les membres du dernier conseil municipal sont également poursuivis pour déclarations inexactes faites par négligence et expropriation aux termes de la loi des terres, ce qui est essentiellement le cas lorsque la Ville impose des restrictions sur l'utilisation des terres sans acquérir la propriété.

La poursuite stipule également que la Ville de Canmore et les anciens membres du conseil pourraient être condamnés à des dommages punitifs, aggravés et exemplaires de 1 millions de dollars pour avoir agi de mauvaise foi.

Plusieurs des membres du conseil qui siégeaient au conseil lorsque les plans ont été rejetés ont été remplacés lors de l'élection municipale d'octobre.

Approuvé par le Natural Resources Conservation Board NRCB en 1992

Selon le document, le Natural Resources Conservation Board (NRCB) a approuvé un projet récréatif et touristique à Canmore en 1992, sujet à des conditions limitées et étroites sur lesquelles Canmore, en tant que municipalité concernée, peut avoir son mot à dire .

Malgré cela, le document affirme que le développement de ce projet est bloqué depuis près de 30 ans.

La poursuite affirme que lorsque les plans de structure locaux ont été rejetés au printemps dernier, la société a été empêchée de poursuivre le projet approuvé par le Natural Resources Conservation Board NRCB , ce qui a rendu pratiquement impossible, irréalisable et non rentable le développement du terrain de Three Sisters.

Elle affirme également que la société a fait tous les efforts raisonnables pour travailler conformément aux objectifs fixés par le Natural Resources Conservation Board NRCB , ainsi qu'aux conditions répétées fixées par le conseil municipal de Canmore.

TSMV s'est retirée, et s'est réengagée, sur une période de trois ans avec l'administration de Canmore, et est revenue en 2021 avec des propositions conformes aux directives du conseil de Canmore , indique la poursuite.

Les conditions ajoutées au plan de structure local du village de Three Sisters comprennent l'amélioration du corridor faunique et une composante de logement abordable. Ces demandes ont été modifiées, mais le plan de structure local a toujours été refusé.

Compte tenu de l'importance du travail, des efforts et de la coordination avec l'administration de Canmore, et de la communication publique régulière avec son conseil, Three Sisters Mountain Village Property TSMV s'attendait de manière compréhensible et raisonnable à ce que ses demandes soient approuvées par le conseil de Canmore.

CBC/Radio-Canada a contacté la Ville de Canmore, ainsi que le développeur immobilier, qui ont refusé de commenter.

Nos plans de structure locaux pour Three Sisters et The Village démontrent non seulement des engagements envers le changement climatique, le logement abordable, le logement des employés et la diversification économique, mais dépassent aussi de loin les demandes similaires dans toute autre municipalité de l'Alberta , affirme David Taylor, président de Three Sisters Mountain Village Property, dans un communiqué.

Aucune de ces accusations n'a été prouvée en cour.

Avec les informations de Karina Zapata