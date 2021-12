Au tour de l’école Hébert de Saint-Félicien d’être fermée en raison de la COVID-19

Après l’école primaire et le service de garde de Mashteuiatsh plus tôt mardi , c’est au tour de l’école primaire Hébert de Saint-Félicien d’être fermée en raison de cas de COVID-19.

C’est ce qui a été annoncé en début de soirée par le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets.

L’école compte actuellement 15 cas de COVID-19 parmi les 314 élèves.

Elle sera fermée du mercredi 15 décembre jusqu’au 5 janvier. L’apprentissage en ligne débutera jeudi. Il sera possible de récupérer le matériel mercredi selon un horaire établi.

Selon le communiqué envoyé par le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, un groupe a été fermé par les autorités régionales de la santé publique. Cinq groupes ont été placés en isolement communautaire, ce qui a mené à la décision du centre de services scolaire.

Il devenait très difficile pour l’équipe-école, dans ces circonstances, de continuer à offrir l’enseignement à la fois aux élèves en classe et aux élèves à la maison , a expliqué, dans le document, le directeur général du centre de services scolaire CSS du Pays-des-Bleuets, Patrice Boivin.

Le directeur général a enjoint les parents à rappeler aux jeunes de continuer à respecter les consignes sanitaires à la maison. À cet égard, comme adultes et partenaires dans l’éducation de nos jeunes, nous avons la responsabilité de travailler ensemble pour les inciter à respecter les consignes relatives à la COVID-19 et à réaliser le mieux possible les activités d’apprentissage offertes à distance , a-t-il lancé.

Toujours d’après le communiqué, plusieurs élèves ont subi un test de dépistage ou sont en isolement préventif parce qu’ils ont été en contact avec des cas positifs en classe, au service de garde ou à la maison.