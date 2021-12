Des ajustements apportés au budget 2022 de Winnipeg

Ces amendements reflètent le fait que nous essayons de travailler avec nos collègues du conseil, tant ceux qui font partie du comité exécutif que ceux qui n’en font pas partie , a lancé le président du comité des finances, Scott Gillingham.

Sur le budget de 1,95 milliard de dollars, environ 50 000 $ ont changé d’enveloppe budgétaire. Dorénavant, ils serviront à financer le programme des toilettes publiques et de nouveaux jeux d’eaux dans les quartiers Fort Whyte et The Maples.

De plus, un projet pilote de 58 000 $ visant à fournir des produits d’hygiène féminine gratuits dans certaines installations municipales sera financé à même les ressources existantes.

Je vois les avantages et je pense que le projet pilote doit être soutenu. Nous espérons qu’à la suite de ce projet pilote, ces produits seront disponibles dans toutes les installations de la ville , a déclaré le maire Brian Bowman, mardi après une rencontre du comité exécutif.

Le comité exécutif demande à l’administration municipale de faire état aux trois mois de ses démarches pour obtenir du financement fédéral pour renouveler la canopée de la ville, spécialement dans le contexte du programme fédéral pour planter 2 milliards d’arbres à l’échelle du pays d’ici 2030.

Le comité exige que l'administration présente un rapport au conseil municipal chaque fois qu’un projet de transport actif ne puisse pas être réalisé en même temps qu’un renouvellement ou une réfection de route et qu'elle propose une solution de rechange ou une source de financement possible.

Le maire de Winnipeg Brian Bowman (archives) Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Brian Bowman a indiqué que ces nouvelles exigences visent à assurer que les communications tout au long de l’année soient plus proactives , afin de contourner les problématiques causées par les infrastructures vieillissantes existantes.

Le budget maintient l’augmentation de l’impôt foncier de 2,33 %, soit la même augmentation depuis que le maire Bowman dirige Winnipeg. En 2022, cela représentera pour les propriétaires d’une maison de valeur moyenne une hausse de 43 $ de l’avis d’imposition foncier.

Avec les informations de Cameron MacLean