Le Collège Mathieu souhaite accueillir 50 étudiants originaires d’Inde

En plus de bénéficier de l’aide d’établissements scolaires québécois, le Collège Mathieu travaille conjointement avec In Canada et Ici Recruitment pour découvrir et recruter des étudiants, puis de faire les démarches de recrutement.

Comme ces étudiants sont anglophones, ils devront suivre un programme d’immersion française intensif d’une durée de six mois, puis passer un examen de français avant d’intégrer leur programme d’études.

Le directeur général du Collège Mathieu, Francis Kasongo, souligne que l'établissement n'a jamais mené un tel projet auparavant.

« Ce serait une première de recruter et d'attirer des étudiants d'Inde et anglophones qui suivraient des cours de français de manière intensive. » — Une citation de Francis Kasongo, directeur général du Collège Mathieu

Il espère que ce projet contribuera à agrandir la communauté francophone de la Saskatchewan en francisant des étudiants anglophones qui tiennent à s'inscrire dans des programmes d’études en français.

Les étudiants retenus pour participer au projet du Collège Mathieu feront leur arrivée à Gravelbourg au courant de l’été 2022 pour entamer leurs études au semestre d’automne 2022.

Un défi à surmonter

La principale difficulté de ce projet a été de trouver le moyen d'accueillir un tel nombre d’étudiants.

Selon Francis Kasongo, la capacité d’accueil était faible parce que les résidences étudiantes sont déjà remplies.

Pour aller de l’avant avec le recrutement, l’établissement a dû s'assurer qu'il allait respecter ses engagements et garantir la réussite puis l’épanouissement des étudiants.

M. Kasongo espère que les efforts de recrutement se poursuivront dans les années futures.