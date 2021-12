Budget de Saint-Augustin : baisse des taxes municipales de 8 %

C’est l’ajustement des quotes-parts dues à la Ville de Québec qui permet à l'administration Juneau de réduire la facture des résidents qui étaient en 2021 les plus taxés de la région. La moitié de cette baisse s’explique par l’abolition de la surtaxe à la dette qui a été instaurée en 2018.

Un propriétaire de maison d'une valeur moyenne de 373 584 $ fera ainsi une économie d’environ 366 $. Les commerces de proximité d’une valeur moyenne de 264 571 $ paieront quant à eux 756 $ de moins que l’an passé en taxes municipales.

Le maire Sylvain Juneau a déposé mardi un budget de près de 61 millions de dollars de dépenses pour l'année 2022 qui comprend un peu moins de 29 millions en dépenses de proximité.

Le remboursement de la dette va bon train. Établie à 63,3 millions au 31 décembre 2020, elle diminuera à 55,2 millions à la fin 2021. Rappelons qu’au départ de l’ancien maire Marcel Corriveau en 2015, la Ville était endettée de 120 millions.

L’objectif est d’avoir un budget de proximité et une dette équivalente , souligne le maire Juneau. Il estime que la Ville atteindra ce ratio en 2023-2024.

« Ç'a pris six ans à se mettre dans la marge et ça en aura pris six autres à s'en sortir. »