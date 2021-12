De la pluie verglaçante attendue en Outaouais et dans l’ouest d’Ottawa, mercredi

Un avertissement de pluie verglaçante a été publié par Environnement Canada pour la Haute-Gatineau-Lièvre-Papineau et le secteur de Fort William-Shawville, du côté québécois, et Renfrew-Arnprior-Calabogie, du côté ontarien.

La pluie verglaçante est prévue pour mercredi.

Elle devrait commencer à tomber en après-midi sur les régions les plus à l'ouest du Québec et atteindre les Laurentides et Lanaudière en soirée.

Du côté ontarien, les précipitations devraient commencer à tomber vers la mi-journée mercredi, d'abord sous forme de neige ou de grésil avant de se changer en pluie verglaçante. Quelques heures de pluie verglaçante sont probables avant que les précipitations ne se changent en pluie, mercredi après-midi, à mesure que les températures augmenteront.

Les accumulations de verglas pourraient atteindre deux millimètres, prévient Environnement Canada.

Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes, ajoute-t-on.

Il est donc recommandé de faire preuve de prudence en marchant ou en conduisant dans les secteurs touchés.

Un avertissement de pluie verglaçante est donné lorsque de la pluie tombe pendant que les températures sont inférieures à zéro, ce qui occasionnera des accumulations de verglas.