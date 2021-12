Andrée Laforest a mis fin à sa tournée des grandes villes à Saguenay

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, a complété mardi une tournée des dix plus grandes villes du Québec. La députée de Chicoutimi a rencontré pour la première fois la mairesse de Saguenay Julie Dufour, pour parler des enjeux municipaux.

En compagnie de son chef de cabinet Francis Côté, Andrée Laforest a rencontré les maires, tout récemment élus. Elle a notamment rencontré le nouveau maire de Québec, Bruno Marchand, le 16 novembre.

La rencontre avec Julie Dufour devait durer une quarantaine de minutes, mais s'est finalement poursuivie plus longtemps. Les deux femmes ont discuté de certains dossiers prioritaires, dont certains se démarquent des autres villes de la province.

On a parlé quand même longtemps de transport collectif. C’est un enjeu particulier aussi. On a parlé aussi des zones inondables à cause du schéma d’aménagement avec le lac Kénogami. C’est colossal comme sujet, mais on veut le travailler ensemble et il y a beaucoup d’ouverture , a soutenu la ministre, au sortir de la rencontre.

Le développement économique trône au sommet des priorités de la mairesse de Saguenay.

Attractivité et prospérité… je pense que l’on va s’amuser dans les quatre prochaines années à Saguenay , a lancé enthousiaste, Julie Dufour, précisant se trouver hautement privilégiée de pouvoir compter sur la présence d’une ministre dans la région.

La rencontre a aussi permis aux membres du cabinet de la mairesse de rencontrer ceux de la ministre.

Je ne sais pas combien de fois par jour et par semaine les municipalités appellent au cabinet à Québec et discutent avec mon chef de cabinet. C’était important pour moi de donner toute ma collaboration à Saguenay , a-t-elle souligné.

Lors de sa tournée, Andrée Laforest a remarqué le vent de jeunesse qui a soufflé lors de la récente élection municipale.