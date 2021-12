Des examens universitaires annulés au N.-B. à cause d’Omicron

L’Université Mount Allison a annoncé mardi qu’elle prenait des mesures supplémentaires pour éviter la propagation de la COVID-19.

Toutes les évaluations prévues entre le 15 et le 18 décembre auront lieu en ligne, ou seront remises ou annulées , affirme l’institution sur son site Internet. Chaque professeur va déterminer le format de l’examen et le partager avec ses étudiants.

L’Université demande aussi aux employés de travailler de la maison et encourage les étudiants à rentrer à la maison pour les vacances de Noël le plus tôt possible.

À Fredericton et à Saint-Jean, où se trouvent les campus des deux autres universités anglophones de la province, les examens auront lieu sur le campus comme prévu.

L’Université du Nouveau-Brunswick et l’Université St. Thomas ne prévoient pas de changements pour le moment. Certains examens auront lieu en classe, où les étudiants devront respecter la distanciation physique et porter le masque.

L’Université de Moncton n’a pas encore précisé quel était son plan pour la tenue des examens de fin de session ce semestre, ou s’il y avait des changements importants en raison de la hausse récente des cas de COVID-19.

Avec des informations de CBC