Vaccination obligatoire en avion : les non vaccinés de l’île Pelée coincés

Depuis le 5 décembre et jusqu’à la fin du mois de mars 2022, le seul moyen pour les habitants de l'île Pelée de se déplacer entre l’île et le reste du pays est par avion. Or, ceux qui refusent de se faire vacciner contre la COVID-19 ne pourront se déplacer, puisque Transports Canada exige que toute personne prenant l'avion au Canada soit entièrement vaccinée depuis le 30 octobre.