Froid extrême : des précautions à prendre pour les animaux de compagnie

Avec l'arrivée des températures hivernales en Alberta, il faut prendre des précautions supplémentaires pour les animaux de compagnie, notamment bien connaître leur tolérance au froid et s’adapter en conséquence.

Pendant les vagues de froid extrême, envisagez de garder votre animal à l'intérieur ou de raccourcir ses promenades , suggère un communiqué de la Ville d'Edmonton.

La Ville conseille de surveiller les signes suivants chez votre animal :

tendance à lever ou à lécher ses pattes au-dessus du sol;

ralentissement du rythme ou arrêts fréquents;

gémissements;

air anxieux;

tremblements ou grelottement;

repli des pattes sous le corps;

tendance à se mettre en boule, la queue repliée sur lui.

Peu importe la race ou la taille, tous les types de chiens souffrent en cas de températures basses ou élevées , affirme Olivia Rogiani, agente de la paix communautaire à Edmonton. Même si vous pensez que votre chien aime être dehors, il faut le surveiller.

Selon elle, les animaux exposés à des températures extrêmes pendant une longue période peuvent tomber malades, devenir léthargiques, vomir, faire de l’hypothermie, ou même mourir. Elle précise toutefois que le seuil de température que l'animal peut tolérer varie en fonction de la race.

Un abri adéquat

En fait, la Loi sur la protection des animaux de l'Alberta exige que les animaux aient accès à un abri adéquat ou qu'ils soient surveillés de manière adéquate , dit Olivia Rogiani.

Il est suggéré d’utiliser une niche en bois bien isolée, chauffée, équipée de paille, protégée du vent, de la pluie et de la neige pour les animaux qui passent beaucoup de temps à l’extérieur. Les couvertures ne sont pas recommandées parce qu'elles sont susceptibles de geler.

Le fait de mettre votre chien dehors dans une boîte en bois ne serait pas considéré comme adéquat , indique Olivia Rogiani.

Le communiqué rappelle également qu'il faut vérifier que l’eau et la nourriture de l’animal ne sont pas gelées et éviter les plats en métal et les niches en plastique.

Protéger contre les engelures

Les animaux domestiques sont vulnérables aux engelures, notamment aux oreilles, aux pattes, au museau et au bout de la queue. Les zones gelées prennent d'abord une couleur rougeâtre avant de devenir grises ou bleutées.

Ces gelures sont parfois difficiles à détecter, mais en cas de doute, il vaut mieux emmener son animal chez le vétérinaire.

Olivia Rogiani conseille d'utiliser de petites bottes pour protéger les pattes des chiens lors des promenades et un manteau pour les garder au chaud. Photo : Radio-Canada / Brian Morris

Éviter la fonte des glaces et les routes salées

Le sel et les produits chimiques contenus dans la fonte des glaces peuvent irriter les pattes d'un chien ou être nocifs s'ils sont ingérés , peut-on lire dans le communiqué.

Olivia Rogiani conseille d’utiliser du sable, du gravier ou des types de sel sans danger pour les animaux domestiques chez soi.

Elle conseille également les petites bottes pour les pattes de chiens lors des promenades et un manteau pour les garder au chaud.

Si vous promenez votre chien, [...] assurez-vous que, lorsque vous rentrez chez vous, vous essuyez ses pattes et surveillez les signes d'irritation , indique-t-elle.

Le communiqué recommande d’éviter les lacs, les rivières et les autres plans d’eau. Si vous voyez quelqu'un ou un animal tomber à travers la glace, composez le 911. N'essayez pas de le secourir vous-même.

Olivia Rogiani propose également de faire le tour de sa voiture avant de prendre le volant afin de vérifier qu’il n’y a pas d’animaux qui s’y cachent.

Pour finir, le communiqué rappelle qu'on doit porter plainte si on voit un animal en détresse.

« Les chiens peuvent ressentir des signes de détresse en quelques minutes. » — Une citation de Olivia Rogiani, agente de la paix de niveau communautaire à la ville d'Edmonton

Cette saison, les agents de contrôle des animaux de la Ville d'Edmonton ont enquêté sur plus de 70 plaintes concernant des animaux laissés au froid, selon le communiqué.