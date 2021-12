Transport en commun à Rimouski : le nombre de trajets de bus doublerait

Les deux circuits actuels au centre-ville seraient abandonnés. À la place, la Société des transports de Rimouski (STR) offrirait quatre circuits entre le centre-ville et les quartiers périphériques situés plus au sud et un cinquième entre le centre-ville et Rimouski-Est.

Le 6e circuit, celui qui dessert présentement le district de Sacré-Cœur, serait maintenu.

Pour offrir ces nouveaux services, de nouveaux autobus seront nécessaires, ce qui forcera la Ville à procéder à un nouvel appel d'offres auprès d'un fournisseur de service.

Le président de la Société des Transports de Rimouski, Sébastien Bolduc, n'a pas voulu s'avancer sur les détails de l'amélioration des services qui serait prévue. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le président de la Société des transports de Rimouski, Sébastien Bolduc, reconnaît que des changements sont à venir bientôt, mais refuse d'en dévoiler les détails.

« Essentiellement, [il est question d']une bonification de l'offre de service, ce qui pourrait se traduire par davantage de circuits, mais aussi des circuits qui sont plus fonctionnels, plus linéaires, plus rapides. » — Une citation de Sébastien Bolduc, conseiller municipal et président de la Société des transports de Rimouski

Le budget 2022 adopté lundi par le conseil municipal de Rimouski prévoit une augmentation de 126 000 dollars du budget de la Société des Transports de Rimouski STR .

Ce montant serait suffisant pour couvrir le coût des nouveaux services. Le déploiement de ceux-ci devra être formellement entériné par les nouveaux élus.

Sébastien Bolduc estime que ces nouveaux circuits pourraient être rendus disponibles aux citoyens à l'automne prochain.

De façon réaliste, on parle, probablement, de l'automne 2022 parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aurait possiblement des véhicules à ajouter à la flotte actuelle. [...] Il faut laisser minimalement six mois au fournisseur, le temps de prendre possession des véhicules , estime le président de la Société des Transports de Rimouski STR .

Lors de consultations publiques menées juste avant le début de la pandémie de COVID-19, en janvier 2020, des citoyens réclamaient un service de transport en commun plus efficace et plus abordable ainsi que des circuits plus courts.

D'après les informations de Denis Leduc