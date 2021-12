Baisse de plus de 35 % des récoltes de canola et de blé au Canada

À l’échelle nationale, la production de canola a chuté de 35,4 % et la production de blé de 38,5 %, selon Statistique Canada.

Le Manitoba reste une des provinces les plus touchées par la baisse de production de soja. Les rendements ont chuté de 17,1 % dans la province et de 1,4 % à l'échelle du pays.

Globalement, toutes les productions de grains ont diminué, sauf la production de maïs qui a augmenté de 3 % comparativement à 2020.

Les agriculteurs et les experts du climat s'inquiètent des futures récoltes, alors que 99 % des terres agricoles des Prairies sont toujours frappées par la sécheresse, selon le gouvernement du Canada. Cet été, la sécheresse s'est étendue de l'île de Vancouver au nord-ouest de l'Ontario.

Condition de la sécheresse au Canada en date du 30 novembre 2021. Photo : Satistique Canada

La pire sécheresse depuis 50 ans

Il s’agit de la pire sécheresse qu’a subie le Canada depuis au moins 50 ans, selon le spécialiste à Agriculture et Agroalimentaire Canada, Trevor Hadwen. Son ministère fournit des conseils aux agriculteurs pour mieux gérer les conditions météorologiques extrêmes.

Curtis McRae a perdu la moitié de sa récolte en 2021. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Curtis McRae, un agriculteur de St. Andrews, au nord de Winnipeg, explique que pour sa part, il n’a récolté que la moitié du canola qu'il espérait la saison dernière.

[Les graines] sont devenues tellement sèches qu’elles ont cessé de pousser. C'est quelque chose que nous n'avions jamais vu , s’alarme-t-il.

Le Manitoba aura besoin de plus de précipitations durant l’hiver et le printemps pour que les sols se remettent de la sécheresse de cet été, selon M. Hadwen.

La faute aux changements climatiques

Les faibles rendements de cet été sont un signe que les changements climatiques ont un impact immédiat sur la production agricole au Canada, selon Ian Mauro du Prairie Climate Centre de l'Université de Winnipeg.

La science [...] montre que les Prairies seront plus chaudes, plus sèches , explique-t-il, en précisant que le pire scénario serait que les sécheresses deviennent récurrentes.

Des pratiques agricoles améliorées

Heureusement, les agriculteurs peuvent désormais profiter du progrès scientifique, avance Trevor Hadwen. Par exemple, il existe de plus en plus de variétés de graines et certaines sont adaptées à un climat plus sec.

Pour l’instant, cependant, ces innovations demeurent insuffisantes pour maintenir les récoltes.

Avec les informations de Marina von Stackelberg