Imagine Dragons revient à Québec

Les admirateurs d’Imagine Dragons auront une nouvelle chance de voir le groupe à Québec après le rendez-vous manqué du Festival d’été 2019 en raison de la météo. Le chanteur Dan Reynolds et ses musiciens seront au Centre Vidéotron pour un soir seulement, le 26 avril.

Le groupe américain est en tournée pour la promotion de son nouvel album, Mercury, paru en septembre. Onze villes canadiennes sont à leur horaire. C'est un des groupes qui vend le plus de billets sur la planète présentement. […] C'est un grand coup pour nous de les avoir au mois d'avril. On est très heureux , se félicite Martin Tremblay, chef de l’exploitation du groupe sport et divertissement de Québecor.

Imagine Dragons avait fait salle comble au Centre Vidéotron en 2017. Lors du plus récent passage du groupe dans la capitale, pendant le Festival d’été précédent la pandémie, le groupe avait été forcé de mettre fin à son spectacle après deux chansons en raison d’un orage violent.

Deux autres spectacles s’ajoutent aussi au calendrier du centre Vidéotron. La vedette pop Mika sera sur scène le 7 avril et la formation américaine Primus présentera un hommage au groupe Rush le 17 mai.

Les billets pour les trois événements seront mis en vente vendredi.

Le chanteur Mika, au micro de Patrick Masbourian Photo : Radio-Canada / Martin Ouellet

Québec accueillera aussi l’Igloofest les 16, 18 et 19 mars. L’événement célèbre son 15e anniversaire à Montréal, mais le festival de musique électronique débarque pour la première fois dans la capitale.