La glace sur plusieurs trottoirs et rues de Saguenay crée du mécontentement

Après la neige, la pluie et le verglas des derniers jours, les équipes de Saguenay n'ont pas eu le temps de tout enlever avant le refroidissement. Cette glace a évidemment augmenté le risque de chutes.

Par le fait même, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean signale une hausse des consultations pour des foulures ou des fractures dans les urgences de la région. Plusieurs blessures ont été causées par des chutes sur des surfaces glacées, tant dans les rues que sur des terrains privés.

Le nouveau président de la Commission des travaux publics, des immeubles, du génie et des équipements motorisés, Jimmy Bouchard, invite les citoyens à la patience quant à l'entretien des rues.

On sait exactement le trajet de nos grattes et nos équipements, on sait quelle quantité d'abrasif ils ont épandue. Donc, on est en mesure de suivre ça de façon très serrée, mais c'est difficile d'être là partout en même temps , a plaidé le conseiller municipal du district 1 à Jonquière.

Avec le refroidissement, la gadoue qui recouvrait plusieurs trottoirs s'est transformée en glace inégale. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Les quartiers blancs visés

La situation serait plus difficile dans les secteurs qualifiés de quartiers blancs. Ce programme, indique le site Internet de Saguenay, consiste principalement à épandre abrasifs et fondants avec une certaine modération sur une plus courte distance, et ce, uniquement lorsque cela s'avère absolument essentiel.

Des résidents de ces quartiers, dits écologiques, réclament de l'épandage d'abrasifs lorsque la rue devient une patinoire.

Même dans le quartier ici en arrière, il n'y a pas de sable à terre, il n'y a rien, c'est tout glacé partout , a raconté le citoyen Gaétan Fournier.

Je suis en faveur de l'environnement, mais à un moment donné, il y a une limite aussi , a ajouté un autre Saguenéen, Gérard Deschenes.

Le conseiller municipal reconnaît qu'il y a peut-être là une situation dangereuse. Je comprends qu'il y a certaines situations particulières où assurément, peut-être, qu'il y a lieu de se poser la question de voir s'il n'y a pas lieu de faire de l'épandage d'abrasifs , a-t-il admis.

D'après un reportage de Gilles Munger