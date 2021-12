Accident d’autobus scolaire mortel dans le Centre-du-Québec

Un enfant est mort et un autre a été grièvement blessé dans un accident entre un autobus scolaire et un camion nacelle survenu mardi à Lyster, dans le Centre-du-Québec.

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé en fin de soirée le décès d’un garçon de 5 ans. L’autre passager de l’autobus, un garçon de 10 ans, a subi de graves blessures. Il a été transporté au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, à Montréal, où son état est jugé critique.

Le chauffeur de l’autobus, un septuagénaire, a également été transporté vers un centre hospitalier, mais on ne craint pas pour sa vie.

La Sûreté du Québec a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les causes et les circonstances de l'accident. Photo : Radio-Canada / Pascal Poinlane

La collision entre les deux véhicules s'est produite vers 15 h 30 sur le 8e Rang, près de l’intersection avec la rue Fillion.

Selon les premières constatations, l’autobus circulait en direction ouest quand, pour une raison encore inconnue, il a percuté l'arrière d'un camion nacelle immobilisé sur le côté de la chaussée, à proximité d’un poteau de branchement.

Travailleurs indemnes

Les deux occupants du camion effectuaient des travaux d'entretien sur du câblage de télécommunication. L’un d’eux se trouvait dans la nacelle au moment de l’accident. Lui et son collègue s’en tirent sans blessure.

Des enquêteurs et un agent reconstitutionniste en collision de la Sûreté du Québec SQ vont tenter de déterminer les causes et les circonstances exactes de l'accident.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST a également dépêché un enquêteur sur place.

Avec les informations de Pascal Poinlane