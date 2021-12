Kaytranada, tête d’affiche du premier Igloofest à Québec

Le Festival de musique électronique hivernal Igloofest débarquera dans la ville de Québec les 16, 18 et 19 mars, à la place Jean-Béliveau. Kaytranada, Zeds Dead et Above & Beyond en sont les têtes d’affiche.

Suivant les traces d'Igloofest Montréal qui fête ses 15 ans, l'édition de Québec attendra des milliers de personnes avec un décor glacial et une programmation de DJ tant du Québec qu’ailleurs dans le monde.

Quoi de mieux pour célébrer 2022 que de proposer Igloofest pour la toute première fois dans sa formule originale à Québec? Les collaborations créatives nous animent et nous sommes ravis de pouvoir rencontrer le public de Québec autour d'une programmation si forte , souligne Pascal Lefebvre, cofondateur et président et chef de la direction de Multicolore.

Le musicien électronique, producteur et DJ canado-haïtien Kaytranada sera la tête d'affiche de la première soirée, le 16 mars. Il sera précédé de Lou Phelps et LOU FRE$H.

Le 18 mars, ROSSY et Deathpact réchaufferont la foule pour Zeds Dead. La dernière soirée du festival, le 19 mars, Gardenstate et Sinca ouvriront la soirée, pour laisser la place au groupe Above & Beyond.