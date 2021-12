Travaux sur Queen West à Toronto : des commerçants en colère

Les clients ne sont pas au rendez-vous, car les piétons comme les automobilistes sont obligés de faire des détours pour accéder aux magasins.

Je suis furieuse, et bien plus encore , lâche Janet Wright, une commerçante de West Queen West. Cette propriétaire d’un magasin de chaussettes explique sa déconvenue : elle estime que les travaux débutés en novembre sur Queen West ont fait baisser de 50 % sa clientèle. Et cette situation se produit au pire moment de l’année, soit pendant les fêtes de fin d'année.

Janet Wright, propriétaire du magasin FloorPlay Socks Photo : Radio-Canada / Thilelli Chouikrat

Des difficultés d'accès

Mme Wright cite plusieurs raisons pour expliquer cette absence des clients. ils ne se rendent pas jusqu’aux commerces de cette artère commerciale parce que les tramways ne passent plus sur l’artère. Les travaux se déplacent d’Est en Ouest, en conséquence les voitures ne peuvent pas non plus rouler sur des portions entières de la route.

En temps normal, Janet Wright recrute quatre personnes pour cette période. Aujourd’hui, elle ne pourra pas se permettre d’embaucher. Elle ne sait pas non plus comment écouler le stock de marchandises qu’elle a commandé en prévision des fêtes. Quant aux livraisons, elles aussi sont devenues difficiles.

Les livreurs ne peuvent pas se rendre jusqu'à mon magasin, ils doivent donc stationner illégalement, et être sanctionnés pour me livrer une marchandise que je ne pourrai pas vendre , s'insurge-t-elle.

Selon elle, ces travaux de réfection des rails du tramway sont le coup de grâce qui aurait obligé deux commerces voisins du sien à fermer. Déjà fortement fragilisés par les répercussions de la pandémie, ces derniers n’auraient pas résisté à cet ultime obstacle.

Elle explique avoir contacté à de nombreuses reprises la municipalité, pour leur demander de reporter les travaux de quelques semaines, mais rapporte ne pas avoir obtenu de réponse.

Elle croit que le maire se préoccupe peu des petits commerces.

« H&M et Zara peuvent être ouverts, alors que mon magasin ne peut pas? C’est ridicule. Pourquoi est-ce que la Ville a choisi ces enseignes, et nous laisse souffrir? » — Une citation de Janet Wright

Si j’avais une chose à dire au maire John Tory, ce serait honte à vous , conclut-elle.

Des clôtures empêchent les passants de traverser la rue Photo : Radio-Canada / Thilelli Chouikrat

Plus à l’est, au croisement de la rue Bathurst, Richard Cici, le propriétaire de la boulangerie Nord Lyon, constate lui aussi une forte baisse de sa clientèle, de près de 40 %.

L’année dernière au mois de décembre, on avait énormément de monde (...) il y avait une longue file dehors, alors qu’on était en plein COVID , explique son fils, Ciwan Cici.

Son père explique que les clients qui stationnent aux alentours pour se rendre dans leur commerce se retrouvent souvent avec une amende à payer. Lui aussi souligne que les livraisons sont ralenties.

C’est effectivement ce qu’explique Rene Carrega, livreur. Ça a un impact notre travail, on est obligés de faire de grands détours , précise-t-il. Il estime perdre environ trente minutes lors de ses livraisons.

Rene Carrega, livreur Photo : Radio-Canada / Thilelli Chouikrat

Des commerces ferment leurs portes

Robert Sysak, directeur de l’organisme West Queen West, se dit aussi très contrarié par la situation. Deux semaines avant le début des travaux, certains commerces ont fait leurs meilleures ventes de l’année, explique-t-il. Puis les travaux ont débuté et on a perdu, le bar 817, qui a dû fermer (...). Pour eux, ça a été un coup fatal , explique-t-il.

Ce regroupement de 210 commerçants a mis en ligne une pétition pour protester contre le calendrier des travaux. Le document, adressé notamment à la Commission de transport de Toronto CTT et au maire de la ville, a recueilli près de 5000 signatures. Mais, selon Robert Sysak, aucune réponse n’a été obtenue. West Queen West demandait, là aussi, un report des travaux de quelques semaines.

Robert Sysak, directeur de l’organisme West Queen West Photo : Radio-Canada / Thilelli Chouikrat

Brad Ross, directeur des communications de la Ville de Toronto, explique pour sa part qu’un report aurait des répercussions sur d'autres travaux de maintenance. Selon lui, la Ville a raccourci les délais des travaux en réponse aux commerçants, et explique que reporter les travaux pourrait être compliqué en raison de la météo.