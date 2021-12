La Ville de Rouyn-Noranda investit pour rendre disponible de nouveaux terrains

C’est ce qui ressort du programme triennal d’immobilisations (PTI) 2022-2023-2024, adopté lundi soir par le conseil municipal parallèlement au budget 2022.

Au cours des trois prochaines années, la Ville prévoit investir 10,4 millions de dollars pour de nouveaux développements domiciliaires, alors que 24,5 millions de dollars sont prévus pour divers projets de développement, dont celui du parc industriel de Granada, situé sur la rue Jacques-Bibeau.

Combinant des investissements de 47,5 millions de dollars sur trois ans, la réfection des réseaux d’aqueduc et d'égouts et la mise à niveau du réseau routier représentent les seuls postes de dépenses supérieurs à celui du développement de terrains pour cette période.

Le chemin St-Luc situé dans le quartier Noranda-Nord à Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

La mairesse Diane Dallaire confirme que les investissements prévus par la Ville visent à répondre à une demande grandissante pour des terrains.

C’est sûr et certain qu’au niveau du logement, il est assez clair qu’on veut s’assurer d’une offre adéquate de logements sur notre territoire, alors oui, c’est une priorité. Au niveau de l’industriel, ça aussi, le conseil a comme orientation de favoriser de nouvelles industries et de favoriser le développement industriel. C’est pour ça qu’on a voté ces sommes au PTI , indique-t-elle.

Selon Diane Dallaire, une partie des sommes prévues au PTI sont réservées pour poursuivre le développement domiciliaire dans le secteur Noranda-Nord-Lac Dufault.

On parle de prolonger les infrastructures comme l’aqueduc et les égouts, c’est tout ça qui est prévu. Ce sont des choses qui sont encore en analyse, mais avec la grandeur du territoire que l’on a à couvrir, ce sont des choses que l’on doit prévoir , affirme-t-elle.

« On sent une effervescence et ce qu’on veut, c’est de soutenir ce développement-là. Autant par l’accompagnement des promoteurs qu’en nous assurant que nos services et infrastructures peuvent recevoir de tels développements. » — Une citation de Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

Diane Dallaire soutient que d’autres projets de développements résidentiels sont dans les plans de la Ville, mais que les ententes doivent être signées avec les promoteurs avant que les informations puissent être rendues publiques.

C’est sûr qu’à ce stade-ci, on ne peut pas donner trop de précisions parce qu’on n’a pas signé encore de protocoles avec des entrepreneurs ou des promoteurs. On attend toujours d'avoir ces protocoles avant d’indiquer des endroits précis. C’est pour ça que je suis un peu vague, mais il y a beaucoup de projets dans le collimateur et des sommes sont prévues pour soutenir ça , déclare-t-elle.

Développement industriel

Grâce aux investissements prévus dans le plan triennal d'immobilisations, le parc industriel de la rue Jacques-Bibeau sera appelé à prendre de l’expansion au cours des prochaines années.

On a déjà huit terrains qui seront bientôt prêts à être vendus en 2022 dans le secteur industriel de Granada. Il y a d’autres terrains en développement et on pense avoir une offre d’une dizaine de terrains supplémentaires d’ici 2024. Tout ça est en projet et est prévu au PTI , souligne Diane Dallaire.

Par ailleurs, la mairesse signale que des terrains sont disponibles dans le parc industriel du secteur Davy, entre Rouyn-Noranda et Évain.