Faut-il resserrer les règles sanitaires à l’approche des Fêtes? Réponses d’experts

Alors que la santé publique de l’Ontario dit réviser toutes les mesures sanitaires en place et que la propagation du variant Omicron continue de progresser, trois professionnels de la santé contactés par Radio-Canada estiment que la province n'a plus le choix : il est temps de resserrer les règles sanitaires à l’approche des Fêtes.

Lundi, le Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19 estimait que le nouveau variant particulièrement contagieux deviendrait la souche dominante dans la province avant la fin de la semaine.

Avec autant de nouveaux cas, on pourrait facilement inonder notre système de santé et nos hôpitaux, et c’est là qu’on pourrait voir un taux élevé de mortalité , estime Alain Simard, professeur agrégé d'immunologie à l’École de médecine du Nord de l'Ontario.

« Pour plusieurs [personnes], malheureusement, ça pourrait être le dernier Noël. » — Une citation de Alain Simard

Selon lui, la province et les bureaux de santé locaux doivent agir rapidement pour resserrer les mesures sanitaires, comme l’a fait la santé publique de Kingston qui limite les rassemblements privés à cinq personnes en prévision du temps des Fêtes, en plus d’imposer certaines restrictions dans les restaurants et les bars.

Il vaut mieux imposer des restrictions immédiatement pour essayer de limiter les dégâts , dit-il.

La Dre Valérie Sales, spécialiste des maladies infectieuses à l’Hôpital de Markham-Stouffville, abonde dans le même sens.

Selon elle, il faut imposer des règles sanitaires plus strictes dans les lieux à haut risque de transmission, comme les restaurants, les bars et les salles de sports.

Cela permettrait, selon elle, de rester plus permissif quant aux rassemblements familiaux pendant le temps des Fêtes.

La Dre Sales invite aussi les Ontariens à redoubler de vigilance et continuer d’adopter des gestes barrières pour éviter la transmission avec les amis ou avec la famille.

« Il y a un haut degré de responsabilité personnelle. » — Une citation de La Dre Valérie Sales

Elle n’écarte pas non plus le principe de bulle sociale pendant les Fêtes.

Pensez à qui vous voulez voir pendant les vacances , dit-elle, ajoutant qu’il est préférable de limiter ses contacts à un seul groupe d’une vingtaine de personnes.

Le Dr Jérôme Leis, chef de la prévention et du contrôle des infections au Centre des sciences de la santé Sunnybrook, voit aussi l’importance d'une intervention régionalisée.

Je ne parle pas nécessairement d’un reconfinement en entier, mais certainement d’ajouter des mesures pour réduire la taille des rassemblements , dit-il. Il juge important de réévaluer la capacité des endroits intérieurs et des lieux publics.

Il pense cependant que ces ajustements seront de courte durée et qu'avec les bonnes mesures Omicron devrait passer rapidement .

En point de presse, mardi, le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste de la province, a refusé de se prononcer sur l'ajout de nouvelles restrictions, outre celles touchant les foyers de soins de longue durée. Il a ajouté qu'une annonce devrait avoir lieu plus tard cette semaine et que les gens qui sont plus vulnérables doivent redoubler de prudence d'ici là.

Les écoles

Le Dr Leis estime qu’il est encore trop tôt pour décider du sort des écoles, mais qu’il faut à tout prix essayer de les garder ouvertes , tout en réévaluant la situation dans les jours à venir.

« On sait que les écoles ne sont pas une source importante de transmission; ceci dit, on a encore beaucoup de jeunes qui n’ont pas encore été vaccinés. » — Une citation de Le Dr Jérôme Leis

La Dre Sales estime pour sa part que le gouvernement Ford devrait envisager de fermer les écoles élémentaires une semaine plus tôt que prévu, avant le congé des Fêtes.

Ça donnerait à l'enfant la chance de développer des symptômes et/ou de se faire tester avant les rassemblements des Fêtes et donc éviter que l’enfant et leurs contacts familiaux de la même maisonnée se réunissent avec d’autres pour Noël , affirme-t-elle.

L’Ontario doit être plus proactif

Même si de nouvelles restrictions sont inévitables, le Dr Simard est d'avis que le gouvernement Ford doit miser sur une approche plus proactive pour gérer la pandémie.

Il croit, par exemple, que la province devrait déjà avoir mis des tests rapides à la disposition de la population pour détecter davantage les cas asymptomatiques, qui sont selon lui une très grande source de la propagation du virus .

Il ajoute que le gouvernement Ford a manqué l'occasion d'éduquer le public sur la transmission par aérosols du virus, alors que la situation était encore sous contrôle .

Ce message est très important à donner au public, parce que ça change la façon dont on peut se comporter. Ça permet d'éviter les comportements qui sont plus risqués, comme les rassemblements intérieurs, surtout dans les endroits qui ne sont pas ventilés.

Il souligne cependant que ces mesures s'avèrent plus efficaces si elles sont utilisées suffisamment tôt, avant une très grande poussée du nombre de cas .