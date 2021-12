Le Forrest Gump de Toronto court tous les jours depuis 1978

Rick Rayman s'est un jour mis à courir et ne s'est plus arrêté depuis. Exactement comme Forrest Gump, le personnage principal du célèbre film de Robert Zemeckis paru en 1994. Samedi, le Torontois âgé de 75 ans a vu sa séquence de courses à pied quotidiennes passer le cap des 43 ans.

Depuis 1978, le dentiste et directeur de la vie étudiante de la Faculté de médecine dentaire de l'Université de Toronto enfile donc ses chaussures pour courir pendant au moins une demi-heure.

Au début, je courais pendant 5 kilomètres, 3 milles ou 30 minutes. Aujourd'hui, c'est 30 minutes. Je n'ai plus la vitesse pour franchir 5 kilomètres avant ce temps! explique-t-il en esquissant un léger sourire.

En date de mardi, le Dr Rayman a couru lors de 15 711 jours de suite. Cela constitue la 22e séquence active au monde et la 2e au Canada après le Québécois Simon Laporte, selon le registre de Streak Runners International, un site qui regroupe les séquences de course à pied homologuées.

Le principal intéressé n'est pas le seul Ontarien à s'adonner à cela. Au Canada, on dénombre 107 séquences actives de plus d'un an, hommes et femmes confondues. Ces derniers doivent parcourir 1,6 kilomètre lors de 365 jours consécutifs pour voir leur séquence être officialisée.

Est-ce que je fais cela pour la notoriété? Non. Je le fais parce que j'aime courir et j'aime tout ce qui vient avec la course... y compris les t-shirts et les médailles [remis à la fin des courses] , dit-il.

Non seulement le Torontois court-il, mais il fait aussi des marathons. Il en compte 380 à son actif. Le plus récent était Halifax, en Nouvelle-Écosse, il y a quelques semaines.

Il fut un temps où je pouvais compléter un marathon sous la barre des trois heures. Je pouvais en faire en bas de 2 heures 50 minutes même. Aujourd'hui, ça me prend autant pour temps faire un demi-marathon, mais je continue.

Richard Rayman soutient d'ailleurs que n'eut été la pandémie, il aurait excédé la barre des 400 marathons puisque malgré son âge avancé, il continue d'en faire 10 à 15 par année.

Mon record, c'était 21 en un an, quand j'étais plus jeune!

Au chapitre de ses exploits, il y a 7 ans, il a parcouru la distance de 42,2 kilomètres trois jours de suite en Caroline du Nord.

« Le plus dur, c'est de passer la porte et de sortir dehors. Le reste, ce n'est que du plaisir. » — Une citation de Richard Rayman