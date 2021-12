Évacuation de la prison de Brockville après une éclosion de COVID-19

La prison provinciale de Brockville, dans l'est de la province, a été fermée lundi à cause d'une éclosion de COVID-19. Le ministère du Solliciteur général de l'Ontario confirme que les 44 prisonniers qui s'y trouvaient ont été évacués par mesure de précaution après une recommandation du bureau local de la santé publique.

Dans un courriel, le ministère explique que le transfert des prisonniers permettra de réduire davantage la propagation du virus parmi la population carcérale et le personnel de l'établissement pendant que la prison sera nettoyée de fond en comble.

Les 44 détenus ont été envoyés au Centre de détention du Centre-Est à Lindsay.

Le centre de détention de Lindsay au nord-est de Toronto. Photo : Radio-Canada

Le ministère ne précise pas toutefois si certains d'entre eux ont dû être hospitalisés. L'éclosion à Brockville n'est en revanche pas liée pour le moment au variant Omicron, assure-t-il.

Des tests de dépistages se poursuivent néanmoins à ce sujet auprès des détenus et du personnel de la prison.

Le ministère ajoute par ailleurs que des mesures ont été prises avec les autorités judiciaires de l'Est de l'Ontario pour limiter les retards dans la comparution des détenus qui ont été incarcérés à Lindsay.

Il rappelle que ce sont les bureaux de santé publique qui ont la responsabilité de déclarer une éclosion au sein d'un établissement carcéral. Dans le cas de la prison de Brockville, il s'agit du bureau régional de Leeds, Grenville et Lanark.

Il écrit en outre que la santé du personnel et des détenus dans les prisons ontariennes constitue la première des priorités de la ministre Sylvia Jones.

La Solliciteure générale Sylvia Jones est la responsable des établissements carcéraux en Ontario. Photo : Radio-Canada

Cinq autres prisons sont aux prises depuis un mois avec des foyers d'infection, mais elles n'ont pas été évacuées à l'exception de celle de Sudbury en octobre.

Il s'agit des deux prisons de Toronto (Est et Sud) et celles de Milton, de Thorold dans le Niagara et de Windsor.

Seul le Centre de détention de l'Est de Toronto compte un cas de variant Omicron. Il s'agit d'un agent correctionnel qui a reçu un diagnostic positif la semaine dernière.

Le ministère affirme que des mesures de précaution sont en place dans tous ces établissements pour protéger le personnel et la population carcérale. Il souligne qu'il suit la situation de près avec la participation des bureaux de santé publique régionaux.

Il précise que chaque prison a en outre adopté son propre plan de sécurité contre la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

La prison Maplehurst, à Milton, juste à l'ouest de Toronto, enregistre une importante éclosion de COVID-19 depuis le 4 novembre. Photo : Radio-Canada / Craig Chivers/CBC News

En règle générale, les détenus malades sont isolés et sont soignés pour éviter la propagation du virus dans un établissement, où de nombreuses consignes sont appliquées depuis 18 mois.

Les individus accusés d'un crime nouvellement admis dans une prison peuvent se soumettre à un test de dépistage s'ils n'ont pas été vaccinés. Ils sont incarcérés dans une aile spécifique pendant 14 jours.

Des masques sont disponibles pour les prisonniers qui veulent en porter un.

Les agents correctionnels sont tous munis d'équipements de protection individuels (masques, gants et visières) et leur température est prise de façon obligatoire dès leur arrivée au travail.

Le syndicat des agents correctionnels avait fait pression l'hiver dernier auprès du ministère, sans succès, pour que les détenus comparaissent de leur cellule et non d'une cabine prévue à cet effet pour éviter toute contagion. Photo : iStock

Les visiteurs ont l'obligation de porter un masque au parloir et de présenter la preuve de leur vaccination ou se soumettre, le cas échéant, à un test de température.

Il se pourrait dans certains cas que les visites soient suspendues de façon temporaire selon la gravité d'une éclosion.

Les comparutions se font en outre toujours par visioconférence pour éviter de répandre le virus dans les tribunaux.

Les mesures de nettoyage ont été renforcées dans tous les établissements carcéraux.

Le ministère assure par ailleurs que les prisons ont leur propre approvisionnement en vaccins, qui demeurent disponibles aux détenus qui en font la demande.