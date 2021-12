Les équipes mixtes bien accueillies par le Centre Mamik et le maire de Roberval

L'organisme, situé à Roberval, qui défend les intérêts des Autochtones en milieu urbain attendait une telle mesure depuis longtemps. Lundi, Québec a promis d'investir près de 12 millions de dollars pour former des policiers et des intervenants communautaires pour améliorer les liens entre la Sûreté du Québec et les communautés autochtones.

Quatre municipalités ont été ciblées, dont Roberval et Chibougamau. Les ressources seront formées pour faire face à différents problèmes tels que l’itinérance et la consommation d'alcool et de drogues.

La directrice adjointe du Centre Mamik Lac-Saint-Jean, Mélanie Biédron, a expliqué que cette annonce tombe à point en ces temps de pandémie. Il y a une augmentation des cas de santé mentale, il y a des augmentations d’itinérance, car avec le coût de l’épicerie, c’est plus difficile d’avoir à se nourrir. Je crois que ça va mener à quelque chose. On se rend compte qu’on n’est pas tout seul à essayer de pallier ces besoins-là. On a des gens qui vont appuyer cette démarche-là et qui vont faire en sorte que ça se réalise , a félicité la directrice adjointe du centre qui vient tout juste de changer de nom.

Du côté du conseil de bande de Mashteuiatsh, la communauté innue voisine, le chef Gilbert Dominique trouve que la création d’une équipe mixte est une bonne nouvelle. Une ressource communautaire sur place lors des interventions facilitera les échanges et les interventions, a-t-il raconté en entrevue avec Radio-Canada. Il aurait toutefois aimé être consulté en amont et il a ajouté que le conseil est prêt à collaborer pour mettre ce projet en œuvre. Il croit qu’il serait intéressant de déployer cette initiative à Mashteuiatsh.

L’annonce avait aussi été bien accueillie du côté du maire de Roberval, Serge Bergeron. Il en a fait mention lors de la présentation du budget lundi soir. Je salue d’ailleurs l’annonce faite par la Sûreté du Québec et par madame Guilbault, la ministre de la Sécurité publique, qui va donner cinq effectifs de plus à Roberval. On parle d’effectifs à la fois policiers et mixtes, des intervenants sociaux. Ça va nous permettre justement d’avoir de l’aide et des effectifs supplémentaires pour nous permettre d’avoir de meilleures relations entre les Autochtones, les allochtones et les policiers , avait-il commenté.

Avec des informations de Mélissa Paradis et Pascal Girard