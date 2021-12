Des campements de travailleurs pour attirer et retenir la main-d’œuvre en région rurale

L’entreprise EACOM construit un campement pour accueillir les travailleurs de sa scierie d'Ostrom, près de Gogama dans le Nord de l’Ontario. Une initiative « intéressante », estiment des intervenants, et qui devrait être adoptée par de plus en plus d’employeurs de la région afin de faciliter le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre.

Au cours des 10 dernières années, les travailleurs de la scierie d’EACOM devaient soit trouver un logement dans des communautés environnantes, comme Gogama à environ 50 km.

D'autres habitaient dans les quelques locaux que l’entreprise avait mis à la disposition de ses employés, plus près de la scierie.

Mais ces locaux commencent à battre de l’aile , souligne le directeur des communications d’EACOM, Jean Brodeur, et on avait besoin de trouver un [autre] endroit où ces gens-là peuvent rester.

[Le logement] est un enjeu à Gogama, dans la communauté la plus proche, il n’y avait pas de disponibilité. C’est vrai dans la plupart des régions où on opère, mais à Gogama, c’était encore plus pressant comme besoin , note-t-il.

Des ouvriers posent les dernières touches sur le nouveau campement des travailleurs de la scierie d'EACOM. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Mais au lieu de simplement effectuer des rénovations de fond en comble , l’entreprise a choisi de construire un campement modulaire de 44 places.

Il s'agit d'une première pour EACOM, qui a d’autres installations en Ontario, comme à Ear Falls, à Timmins et à Matagami.

Au site du campement lui-même, tout semble bien avancer.

Les chambres sont déjà meublées, des appareils électroménagers comme les machines à laver sont en train d’être installés, quelques coups de marteau résonnent et des ouvriers vissent des détecteurs de monoxyde de carbone dans les murs.

Un ouvrier installe des détecteurs de monoxyde de carbone dans le campement de travailleurs de la scierie d'EACOM à Gogama. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

La construction devrait être terminée le 5 janvier, indique l’entreprise, et le campement pourra ainsi accueillir ses premiers occupants.

Le recrutement étranger en vogue

Parmi les premiers à emménager figureront 12 travailleurs qui arriveront de l’étranger au cours des prochains mois.

En 2019, EACOM a pris la décision d’avoir recours plus agressivement au recrutement à l’étranger pour combler ses besoins en main-d'œuvre.

Présentement, il y a un enjeu majeur de recrutement partout. De notre côté, on côtoie aussi les mines, qui sont de gros employeurs , explique M. Brodeur.

L'entreprise EACOM emploie déjà 66 travailleurs recrutés à l'étranger; une dizaine d'entre eux à la scierie de Gogama. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Les industries à Timmins, à Val-d'Or du côté du Québec, ce sont des endroits où il y a du plein emploi, donc c’est de plus en plus difficile de recruter des personnes compétentes dans les communautés.On a besoin d’avoir recours à d’autres régions, à d’autres pays , précise-t-il.

« Dans le manufacturier, en région, il faut faire plus de bruit, il faut être plus présent, plus agressif dans notre recrutement que d’autres entreprises peut-être dans les communautés urbaines. » — Une citation de Jean Brodeur, directeur des communications d’EACOM

Le logement, une grande préoccupation pour les recrues

En tout, EACOM a déjà fait venir 66 travailleurs étrangers issus de pays comme le Mexique, le Pérou, l’Ukraine et le Honduras. Ils sont dispersés à travers quatre de ses usines ontariennes et deux québécoises.

À l’usine d’Ostrom, ils sont une dizaine à être déjà à l'œuvre, des employés hautement motivés, très à leurs affaires, ils veulent apprendre , selon M. Brodeur.

« On a de bonnes histoires, l’expérience est positive pour l’organisation, [...] c’est une belle histoire et qui nous encourage à continuer dans cette voie-là. » — Une citation de Jean Brodeur, directeur des communications d’EACOM

Michael Leitch est le chef de l'usine d'EACOM à Gogama. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Ces propos sont corroborés par le chef d’usine, Michael Leitch, qui indique que les recrues étrangères aiment bien leur immersion dans la culture et le [nouveau] milieu de travail.

Pendant leur intégration, un accent particulier doit être mis sur leur sensibilité à la sécurité, parce que tout le monde vient d’endroits différents où la sécurité est perçue différemment.

Il y a quelques barrières linguistiques qui se sont manifestées, mais ça a été réglé , affirme M Leitch, qui ajoute que l’accueil des premiers travailleurs permet d’ajuster la formation de ceux qui suivront.

« Mais les conditions de logement sont l’une de leurs grandes préoccupations. Ils veulent avoir un endroit où ils ne sont pas pressés, où ils ne s’inquiètent pas de savoir comment se nourrir, aller faire leurs épiceries, où ils peuvent venir avec leurs quelques possessions et être prêts à travailler. » — Une citation de Michael Leitch, chef d’usine chez EACOM à Ostrom

Pour la nourriture au campement — qui comprend un réfectoire —, EACOM a retenu des services de traiteur.

Recruter pour le Nord de l’Ontario

Le recrutement étranger est pris en charge par la firme Groupe IVEY basée à Sudbury.

Le cofondateur et président de la firme, Anthony Lawley, dit souvent trouver des candidats motivés, mais non sans faire du marketing , car normalement, les gens ne savent rien de ce qui se trouve au nord de Toronto.

L’entreprise tient toujours à leur expliquer la réalité de vivre dans le Nord [de l’Ontario] et pas dans les grosses villes.

Moi-même, je viens de Timmins, donc le froid, la neige, je sais ce que c’est et les membres de notre équipe aussi [...] et même là, il y a une grande motivation pour venir travailler au Canada parce qu’ils veulent développer leurs compétences, contribuer à l’économie canadienne et donner une opportunité à leurs enfants et au Canada de grandir au Canada , raconte-t-il.

L'intégration sociale pour retenir les travailleurs

Les candidats retenus par EACOM détiennent des permis de travail qui les lient directement à l’entreprise pendant deux ou trois ans. Ils ne peuvent donc pas changer d’emploi pendant cette période.

Mais après cela, et surtout après l’obtention de la résidence permanente, ils sont libres d’opter pour un changement d’emploi ou de carrière.

Aux usines d’EACOM, le taux de rétention jusqu’à présent est de 100 %, mais Anthony Lawley, qui travaille avec plusieurs autres entreprises nord-ontariennes, reconnaît que les employeurs ont un rôle ultra-important à jouer dans la rétention des employés recrutés de l’étranger.

Le président du Groupe IVEY, Anthony Lawley (à gauche), et le président de la firme de consultance LRIC, Patrice Dubreuil (à droite), sont impliqués respectivement dans le recrutement des travailleurs étrangers et dans l'aménagement du campement d'EACOM à Gogama. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

C’est ça qu’on leur dit. C’est de donner de bonnes conditions de travail, de prendre soin d’eux, de donner de la bonne rétroaction, de les aider aussi à s’intégrer [socialement], par exemple de leur montrer quelles sont les activités d’hiver, la raquette, le patinage , affirme-t-il.

Ils ont besoin de quelqu’un pour les soutenir et les exposer à ces choses-là [...]. Il y a beaucoup de choix et si les employés ne sont pas contents, ils peuvent aller trouver un travail ailleurs.

« Les communautés ont aussi un niveau de responsabilité. Elles veulent avoir des nouveaux arrivants, pour accroître leur population, mais ça prend une caresse communautaire pour les intégrer et leur donner un sentiment d’appartenance aux communautés.. » — Une citation de Anthony Lawley, président du Groupe IVEY

Le travailleur peut avoir un super bon emploi, mais si la famille n’est pas contente, il n’y a pas d’amis, il n’y a rien à faire, ça peut causer un problème , ajoute M. Lawley.

Les 44 chambres du campement sont déjà meublées. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

L’entrepreneur Patrice Dubreuil de Sudbury est du même avis. Un tel environnement permet de créer une certaine loyauté [...] entre l’employé et l’employeur.

« Pour la personne qui vient de l’international, c’est une façon de mieux connaître le Canada et de décider que dans le fond, c’est peut-être pas si mal que j’amène ma famille et que je me trouve un logement pour continuer mon travail. » — Une citation de Patrice Dubreuil, président de la firme de consultance Let’s Roll Ideation Consulting

Sa firme de consultance s’est chargée de trouver les entreprises responsables de la construction du campement de Gogama ainsi que de la restauration.

Au campement, il est par ailleurs prévu des journées thématiques, signale l’entrepreneur, où des mets typiques de leurs pays d’origine seront au menu, pour que les gens sentent qu’ils peuvent partager [leur] culture avec [leurs] collègues.

Patrice Dubreuil a récemment construit un campement de 700 places dans la région de Dubreuilville pour les travailleurs de la mine d’Argonaut Gold.

Il dit trouver intéressante cette idée de développer des campements dans les régions du Nord de l’Ontario où justement on n’a pas eu de nouvelles infrastructures depuis longtemps.

C’est un défi d’attirer des gens d’un peu partout, alors là, en ayant des dortoirs, on offre une façon temporaire pour justement les apprivoiser [...], c’est une belle opportunité , avance-t-il.

Les appareils électroménagers sont en cours d'installation au campement des travailleurs de la scierie d'EACOM à Gogama. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Jean Brodeur indique que des discussions entre EACOM et la communauté de Gogama se poursuivent au sujet du développement d’infrastructures de logement.

Mais il reconnaît qu’il s’agit d’ une petite communauté qui n’a pas nécessairement les fonds pour bâtir des immeubles à logements et que la pression sur le logement à Gogama ne fera que s’accroître en raison d’une nouvelle mine d’or dans la région.