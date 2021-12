Opération déglaçage : source de tensions à l’hôtel de ville de Québec

Dans le but de limiter l’accumulation de glace sur les trottoirs, la Ville de Québec a décrété une interdiction de stationnement sur rue dans la nuit de samedi à dimanche pour permettre aux chenillettes de circuler. Il était demandé aux résidents de signaler tout problème au 311 avec l’objectif d’intervenir en temps réel pendant les précipitations.

Honnêtement, on est déçu. Je vous avais dit vendredi que c'était dangereux de créer des attentes auprès des citoyens en leur disant que tout serait ramassé à peu près en temps réel. Manifestement, les attentes ne sont pas rencontrées présentement , a critiqué le chef de l’opposition.

Claude Villeneuve affirme qu’il s’attendait à beaucoup mieux et que l’opération de la fin de semaine représente même une diminution de services à certains égards.

Claude Villeneuve n'est pas satisfait des résultats de l'opération de déglaçage. Photo : Radio-Canada

« On créer l'attente qu'on va avoir une espèce d'opération sans précédent, comme on n'avait jamais vu, et on se ramasse finalement avec un niveau de service inférieur à ce qu'on a l'habitude d'avoir. » — Une citation de Claude Villeneuve, chef de l'opposition à la ville de Québec

Le chef juge que les opérations de déneigement et de déglaçage devraient être minutieusement planifiées plutôt que d’expérimenter de nouvelles façons de faire à l’approche d’un cocktail météo. Je trouve qu'on est un peu dans l'improvisation. […] Ce dont on a besoin, c'est d'une politique de déneigement, pas d'une politique de relations publiques.

Gérer les attentes

Piqué au vif, le vice-président du comité exécutif, Pierre-Luc Lachance, a invité l’opposition à aller dire ça aux 300 personnes qui ont passé la nuit dehors à travailler, voir si c'était une opération de relations publiques .

L’élu de Québec forte et fière est aussi responsable du déneigement et répète qu’il a toujours dit que c’était une expérience et qu’il ne s’attendait pas à des résultats absolument parfaits .

Pierre-Luc Lachance est vice-président du comité exécutif et responsable du déneigement à la Ville de Québec. Photo : La Presse canadienne

Pierre-Luc Lachance rappelle aussi que les trottoirs des artères les plus achalandées et ceux des côtes sont priorisés, alors que ceux des quartiers résidentiels ne sont jamais complètement grattés. Les gens s'attendaient peut-être à retrouver l'ensemble des trottoirs au béton, mais nous, c'était pas vers là qu'on tendait.

De son point de vue, l’expérience de la fin de semaine a été assez concluante pour la répéter à l’avenir. Les résidents qui stationnent leur voiture dans la rue doivent donc s’attendre à voir de nouvelles interdictions de stationner pendant les épisodes de verglas plutôt que dans les jours suivants.

Pierre-Luc Lachance affirme que son administration souhaite opérer un changement de culture dans la manière dont la Ville de Québec gère les opérations de déneigement. Les résidents et les employés municipaux doivent donc s’attendre à d’autres changements à l’avenir. On est en train de changer une culture, c'est pas vrai qu'on va faire un changement disruptif, on va faire un changement incrémental.

La Ville aura d’ailleurs une autre occasion de parfaire ses méthodes de travail cette semaine. Un avertissement de pluie verglaçante est en vigueur pour la grande région de Québec. Environnement Canada prévoit une accumulation de verglas de 2 mm dans la nuit de mercredi à jeudi.