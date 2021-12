Les Fermes Lufa veulent s’implanter à Boston

L'entreprise, qui fait pousser des légumes dans ses serres situées sur les toits d'immeubles du Grand Montréal, ouvrira bientôt une serre à Boston, au Massachusetts.

Un choix logique, selon le cofondateur des Fermes Lufa, Mohamed Hage. Il y a beaucoup de similarités entre Boston et Montréal. Ce sont des villes très ouvertes à l'innovation et ce ne sont pas des grandes villes nécessairement. On voulait s'assurer qu'on a quand même une bonne chance de succès dans notre première aventure à l'extérieur du Québec.

Depuis l'ouverture d'une première serre sur le toit d'un immeuble d'Ahuntsic-Cartierville en 2011, Lufa en a aménagé trois autres : une à Laval, une à Anjou et une autre dans l'arrondissement de Saint-Laurent.

Mais pour Mohamed Hage, ce n'est qu'un début. Notre rêve, dès la première journée, était de répliquer le modèle partout dans le monde, mais on n'est pas encore là. On a encore beaucoup de travail à faire , dit-il avec un large sourire.

Les Fermes Lufa veulent aussi poursuivre leur expansion au Québec. Une autre serre sur toit verra le jour prochainement à Montréal et il y a aussi « un projet spécial » dans les cartons, tenu secret pour le moment.

Une croissance rapide

Avec une superficie totale équivalente à six terrains de football, les serres Lufa produisent plus de 25 tonnes de nourriture chaque semaine.

L'entreprise, qui n'avait que quelques employés au départ, en compte aujourd'hui 600, dont Javier Campos, qui est là depuis le début. Je me sens vraiment fier , dit-il.

En tant que chef des cultures, il veille à ce que les légumes poussent dans les meilleures conditions possibles. J'ai mis tous mes efforts et mes connaissances comme agronome pour faire grandir ce projet, mais j'ai aussi appris beaucoup de choses. Parce que c'est ça le défi, c'est tout le temps nouveau, une production en serre sur les toits.

Les Fermes Lufa, qui avaient quelque 200 abonnés à leurs débuts en 2011, livrent maintenant plus de 25 000 paniers chaque semaine. Aujourd'hui, on est capables de personnaliser tout le contenu du panier. Et on a aussi apporté plusieurs producteurs alimentaires et maraîchers sur notre plateforme web , indique Mohamed Hage.

Une serre des Fermes Lufa. Photo : Radio-Canada / Olivier Bachand

Au fil des ans, l'entreprise a formé des partenariats avec 350 producteurs provenant principalement du Québec pour diversifier son offre et offrir une véritable épicerie en ligne, qui compte aujourd'hui plus de 1700 produits. En plus des fruits et des légumes, on peut notamment y acheter de la viande, des produits laitiers et des plats cuisinés.

Marie-Hélène Demers est une fidèle cliente depuis cinq ans. Elle a été conquise par la philosophie de l'entreprise et par ses produits. C'est des légumes frais, c'est des aliments frais, c'est local, la livraison se fait par voitures électriques. Je fais toute mon épicerie là. Il y a des produits bio, ça me fait découvrir des marchands locaux. Pour moi, c'est une façon d'être écoresponsable.