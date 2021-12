Deux pères en croisade contre l’alcool au volant

Ça nous enlève un poids sur les épaules, mais on s’y attendait , exprime Daniel Fortin, père de Jackson Fortin, qui se trouvait dans un des véhicules violemment happés par Éric Légaré, un récidiviste de l’alcool au volant, au mois de septembre dernier.

La sœur de Jackson, Emma, se trouvait également à bord, ainsi que la mère des deux enfants, Shellie Fletcher-Lemieux, et leur grand-père, James Fletcher.

Jean-Dominic Lemieux, le père d’Emma, a aussi perdu sa femme dans la tragédie. Sa peine sera lourde, on le sait. Mais, c’est aussi toutes les victimes de l’accident, comme nous, comme sa famille à lui aussi. Les vraies conséquences sont là. Ce sont des vies détruites , témoigne-t-il.

Sévère dès la première offense

Daniel Fortin souhaite que les tribunaux soient plus sévères envers les automobilistes qui conduisent sous l’influence de l’alcool.

Agissons dès le début, dès la première balloune. Il faut que ça frappe, ça doit dissuader quiconque de prendre le volant après avoir bu , soutient-il.

Jean-Dominic Lemieux poursuit en rappelant que le drame a déjà occasionné des changements. Ç'a marqué plusieurs personnes à Québec, et même ailleurs. Des gens de l’extérieur qui ont décidé d’aller en rehab après l’accident, pour se prendre en main.

Il avait pourtant peur que la cause tombe rapidement aux oubliettes . Ce matin, on a vu les nombreux journalistes et plusieurs personnes. C’est une cause importante et on voit que ça fait encore réagir , précise M. Lemieux.

Les victimes de l'accident : James Fletcher, Jackson Fortin, Emma Lemieux et Shellie Fletcher-Lemieux. Photo : Gracieuseté

Tout le monde doit agir

Lors de l’audience de mardi matin, des vidéos de surveillance montrant Éric Légaré quitter un restaurant-bar du quartier Saint-Roch et tenter de déplacer, de peine et de misère, son véhicule ont été diffusées.

Prendre trois minutes pour sortir d’un stationnement, ça en dit long sur l’état de la personne qui conduit , commente Jean-Dominic Lemieux.

Les deux pères n’en veulent pas aux passants visibles sur les vidéos, qui auraient pu arrêter le chauffard avant qu’il ne commette le pire.

Je ne veux pas juger personne, mais mon message c’est de dire à quiconque qui a un doute sur un automobiliste d’appeler le 911 , mentionne Daniel Fortin.

Les passants ne pouvaient pas savoir, il était 17 h 30. Personne ne s’attend à ça. Maintenant, c’est à tout le monde de lutter contre l’alcool au volant. Tout le monde devrait se prévoir un plan de retour à la maison après avoir consommé , indique Jean-Dominic Lemieux.

Un travail incroyable

Le père d'Emma souligne le travail important des policiers à la suite de l’appel d’un témoin à 17 h 43. Ils étaient réellement à la recherche du véhicule. C’est incroyable , soutient M. Lemieux.

Malheureusement, il était trop tard. La collision fatale est survenue trois minutes plus tard.

L'accident qui a fait quatre morts a aussi causé des blessures à deux personnes. (Archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Vigeant

Éric Légaré, 43 ans, roulait au minimum à 130 km/h au moment de l'impact sur l’autoroute Dufferin-Montmorency.

Le taux d'alcool détecté lors du prélèvement sanguin dépassait de deux fois et demie la limite tolérée par la loi.

Mardi matin, il a plaidé coupable à toutes les accusations portées contre lui, incluant celle d’avoir causé la mort de quatre personnes alors qu’il conduisait avec les facultés affaiblies par l’alcool et le cannabis.

Par le passé, M. Légaré avait reçu huit constats pour des infractions relativement à la vitesse au volant. Il avait également plaidé coupable à une accusation de conduite avec les facultés affaiblies en 2017.

Avec la collaboration de Bruno Savard