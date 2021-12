Un gel des taxes pour les contribuables de Landrienne

Selon les prévisions budgétaires adoptées lundi soir, les différents taux de taxes foncières demeureront au même niveau que cette année, et ce, autant pour les secteurs résidentiel et agricole (1,36 $ du 100 $ d’évaluation), commercial (2,40 $) et industriel (2,99 $). L’an dernier, les taux de taxes foncières avaient été réduits pour faire face à l’augmentation du rôle triennal d’évaluation, tout en prévoyant une hausse moyenne des taxes de 1,2 %.

La Municipalité de près de 1000 habitants explique ce gel par l’optimisation de ses revenus et l’analyse serrée de tous ses postes de dépenses. Elle verra aussi ses frais de financement baisser. Elle pigera plus de 20 000 $ dans ses surplus accumulés non affectés pour équilibrer son budget de près de 1,8 million de dollars.

Selon Guy Baril, les ententes que Landrienne a négociées avec d’autres municipalités pèsent aussi favorablement dans la balance.

C’est certain que le fait d’avoir des ententes intermunicipales, par exemple, pour le camion de collecte des ordures, que le financement du camion, son entretien et son roulement soient partagés à trois, c’est facilitant. C’est la même chose au niveau du projet de compostage. Le fait qu’on soit quatre municipalités, et qu’on en desserve une cinquième qui est Barraute, ça vient aider grandement , dit-il.

« Je pense que pour les petites municipalités, c’est peut-être l’avenir de dire sur certains services: pouvons-nous travailler ensemble, se partager les risques et les coûts? » — Une citation de Guy Baril, maire de Landrienne

Les prévisions budgétaires font aussi état de hausses de salaires de 3,79 % pour l’ensemble des membres du personnel, dans un effort pour les conserver dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.

Des projets en 2022

Après avoir consacré 1,3 million de dollars à la réfection du chemin de la Traverse en 2021, la Municipalité de Landrienne injectera 200 000 $ dans son projet de réfection du Centre multifonctionnel Serge-Savard.

Cette somme provient du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec et les travaux consistent à la réparation de la surface intérieure.

Toujours en 2022, des travaux de 150 000 $ devraient permettre le réaménagement du bureau municipal et de la bibliothèque.