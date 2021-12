Pas de hausse de taxes à Malartic, sauf pour la mine

Les élus malarticois ont décidé d’augmenter de 3,50 $ à 4,05 $ du 100 $ d’évaluation le taux de taxation pour les entreprises industrielles de plus de 2 millions de dollars. Cette mesure s’appliquera uniquement à la mine, seule entreprise de cette catégorie.

Ce n’est pas qu’on veut les cibler, mais on doit aussi reconnaître que la partie la plus importante de nos revenus vient de là. On doit parfois être imaginatifs dans notre taxation et on a choisi d’aller de ce côté , souligne le maire Martin Ferron.

Le maire se réjouit de pouvoir épargner les contribuables, qui devront seulement composer avec une augmentation de 20 $ de la taxe de déneigement.

On travaille depuis plusieurs années à atteindre un équilibre avec les autres municipalités. Malartic avait la réputation d’avoir des taxes trop élevées et c’était vrai. Ce n’est pas le premier gel qu’on fait depuis huit ans, si bien qu’aujourd’hui on n’est plus les derniers de peloton , souligne Martin Ferron.

Développer 100 terrains

Dans son Plan triennal d’immobilisations, la Ville de Malartic prévoit des investissements de 5,9 millions de dollars en 2022, dont 2 millions pour des travaux de réfection de plusieurs rues, si les subventions gouvernementales sont au rendez-vous.

Malartic veut aussi mettre la table à la phase 2 du développement Des Explorateurs, afin d’aménager 100 nouveaux terrains au cours des prochaines années.

« On a pris une pause, mais on peut maintenant se permettre de redémarrer certains projets. Avec l’arrivée de la mine Odyssey et ses 1500 travailleurs, il faut améliorer notre offre de terrains et de logements. On est en compétition avec nos villes avoisinantes et il faut pouvoir offrir quelque chose d’intéressant. » — Une citation de Martin Ferron, maire de Malartic

Parmi les autres projets au programme en 2022, Malartic investira dans un bâtiment multiservice dans le secteur du camping, en plus de rénover sa piscine. La Ville changera aussi son éclairage municipal pour un système LED, plus écoénergétique.