L’école primaire et le service de garde de Mashteuiatsh fermés en raison d’éclosions

En raison de deux éclosions confirmées de cas de COVID-19, le conseil de bande de Mashteuiatsh a pris la décision de fermer l’école primaire Amishk et le service de garde jusqu’au 5 janvier.

L’école secondaire Kassinu Mamu de la communauté innue n’est pas touchée, mais le port du masque y est obligatoire en tout temps.

Un service de garde d’urgence pour les travailleurs essentiels demeure disponible.

Le chef Gilbert Dominique a expliqué la décision dans une vidéo diffusée sur YouTube et sur la page Facebook du Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

Après recommandation de notre équipe d'urgence, nous avons confirmé la fermeture de l'école Amishk. Il y a eu deux éclosions à l'école Amishk qui concernent la 5e et la 6e année, mais considérant, bien entendu, les préoccupations dans notre personnel, au niveau de nos gestionnaires et au niveau des parents, nous avons donc convenu de fermer l'école Amishk à partir de maintenant, et ce, pour toute la période des Fêtes , a annoncé le chef Dominique.

Tous les jeunes de ces deux niveaux doivent subir un test de dépistage, tout comme ceux du service de garde, où des cas ont aussi été rapportés.

Selon un bilan publié lundi, il y avait eu 22 nouveaux cas de COVID-19 rapportés en 10 jours.

Gilbert Dominique a conseillé à toute la population de la communauté d'être extrêmement vigilante et de limiter les rassemblements.