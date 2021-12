Le Manitoba finance la construction d’une ressource autochtone près de Victoria Beach

Le gouvernement du Manitoba annonce une contribution de trois millions de dollars pour la construction d’un centre de rétablissement pour les Autochtones victimes de violence sexuelle et de traite de personnes.

Le bâtiment sera situé au sud de Victoria Beach, tout près du lac Winnipeg. La municipalité rurale de Victoria Beach est située à environ 100 kilomètres au nord de Winnipeg.

Le centre de rétablissement sera dirigé par des femmes et se basera sur les enseignements et les cérémonies autochtones, a indiqué en conférence de presse l’aînée Billie Schibler. Elle est membre du conseil d’aînés de Clan Mothers, un organisme qui vient en aide aux femmes violentées et victimes de sévices sexuels.

Nous avons vécu des souffrances qui nous ont apporté le bagage de connaissances que nous portons. C’est à partir de ce savoir que nous pouvons ensuite guider et aider à la guérison de ceux qui ont besoin de venir dans un environnement sécurisant. Nous devons suivre nos méthodes traditionnelles , a déclaré Mme Schibler.

Clan Mothers travaille depuis plusieurs années à la réalisation de ce centre. Il offrira aux femmes autochtones et aux personnes de diverses identités de genre un soutien à court ou à long terme pour les aider à rebâtir leur vie.

La ministre des Familles, Rochelle Squires, a précisé que les enfants pourront accompagner les bénéficiaires au centre, ce qui n'est pas le cas pour d’autres ressources similaires.

En octobre, le Réseau Compassion a offert un terrain aux instigatrices du projet. La construction du centre de rétablissement devrait commencer le printemps prochain.