Mise à jour économique à Ottawa : des dépenses ciblées et des déficits moindres

Il faudra cependant attendre le budget du printemps pour connaître l’effet des promesses contenues dans la plateforme électorale du Parti libéral du Canada présentée cet été. Les libéraux y prévoyaient 78 milliards de nouvelles dépenses sur 5 ans et de nouveaux revenus plutôt incertains.

Le déficit de l’an dernier se chiffre finalement à 328 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 354 milliards prévus. Pour 2021-2022, il sera de 10 milliards de moins qu’anticipé, soit 145 milliards. Les soldes budgétaires négatifs s'accumuleront encore jusqu’en 2026-2027 au minimum, mais pourraient bien disparaître à compter de l’année suivante.

Dans cinq ans, la dette totalisera 1359 milliards de dollars, près du double par rapport à la période prépandémique. Si les taux d’intérêt ne s’enflamment pas, les frais de la dette représenteront alors plus de 40 milliards annuellement sur des revenus de près de 500 milliards.

La ministre Freeland, qui s’est adressée aux députés des Communes par visioconférence après que deux membres de son équipe eurent reçu un diagnostic positif de COVID-19, revoit à la baisse ses prévisions de ratio de dette par rapport au produit intérieur brut (PIB), qui devrait s’établir à 48 % cette année.

La croissance du PIB réel est légèrement revue à la hausse à 4,2 % en 2022.

Depuis le dépôt du budget en avril 2021, le gouvernement libéral avait déjà débloqué 18,3 milliards de dollars en mesures de toutes sortes pour protéger la relance en finissant la lutte contre la COVID-19 , comme l’achat de vaccins et la prolongation de programmes d’aide.

La ministre Freeland a profité de ce point sur les finances publiques pour allonger une provision pour coûts possibles de 4,5 milliards de dollars si une intervention face au variant Omicron devenait nécessaire.

Plus de 3,7 milliards de dollars seront déboursés prochainement pour l’achat de tests de dépistage rapide de la COVID-19 et de produits thérapeutiques, comme des médicaments antiviraux contre la maladie.

En outre, 421 millions de dollars ont été réservés pour améliorer la qualité de l’air dans les écoles, les bâtiments communautaires et les petites entreprises. Les entreprises auront droit à un crédit d’impôt de 25 % pour des dépenses, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par emplacement et de 50 000 $ au total.

Des aînés bénéficiaires du Supplément de revenu garanti ont été défavorisés par les prestations d’urgence, puisque celles-ci étaient prises en compte dans le calcul de leurs revenus. Des paiements ponctuels totalisant 742 millions de dollars seront donc attribués à ceux qui se sont retrouvés dans cette situation.

Quant aux étudiants qui ont touché la Prestation canadienne d’urgence sans y avoir droit, mais qui étaient admissibles à celle pour les étudiants, ils pourront obtenir un allègement de leur dette équivalent à ce qu’ils auraient obtenu avec la Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants PCUE . Une incidence budgétaire de 68 millions de dollars.

De nombreuses mesures déjà annoncées pour soutenir les particuliers et les entreprises encore durement touchés par les contrecoups de la pandémie sont représentées dans cette mise à jour. Les plus de 7 milliards de dollars nécessaires à leur réalisation font présentement l’objet de débats au Parlement.

Petite nouveauté à 100 millions de dollars : Ottawa entend prolonger jusqu’au 31 mars 2022 le programme de prêts allant jusqu’à 1 million de dollars pour les entreprises à court de liquidités pour relancer leurs activités. Un fonds de 62 millions de dollars sera aussi mis sur pied pour les travailleurs du secteur des spectacles sur scène afin de les appuyer dans de nouvelles initiatives.

Aucune mesure n’est prévue pour soutenir les Canadiens moins nantis à faire face à l’inflation galopante.

Seule une bonification de 100 $ de la déduction de travail à domicile est offerte pour les années 2021 et 2022; le taux fixe temporaire est ainsi établi à 500 $. Les enseignants canadiens pourront pour leur part obtenir un crédit d’impôt de 25 %, plutôt que de 15 %, pour l’achat de fournitures scolaires jusqu’à concurrence de 1000 $.

Les goulots d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement contribuent également à l’inflation. Le gouvernement entend donc injecter 50 millions de dollars pour aider les ports du pays à avoir une plus grande capacité d’entreposage, mais un tel projet ne pourra être concrétisé à court terme.

Québec ne cesse de déplorer la lenteur du système d’immigration canadien, ce qui accentue la pénurie de main-d'œuvre au pays. Ottawa injectera 85 millions de dollars l’année prochaine pour traiter davantage de demandes de résidence permanente et temporaire, et réduire les délais de traitement dans des secteurs clés touchés par la pandémie .

Un financement 1,3 milliard de dollars sur six ans s’ajoutera également à la colonne des dépenses pour l'accueil de quelque 40 000 réfugiés afghans et leurs familles au cours des six prochaines années.

Lundi, une mesure phare de cet énoncé économique a été annoncée : 40 milliards de dollars seront versés d’ici 2027 pour indemniser les enfants des Premières Nations et entreprendre des réformes à long terme du système de protection de l'enfance. La mise à jour précise que 16 milliards de dollars seront dégagés dès cette année.

Au moins deux nouvelles taxes en 2022 et une autre reportée

Dès 2022, une taxe annuelle de 1 % sera imposée sur la valeur des maisons ou des logements considérés comme vacants et appartenant à des étrangers.

Un projet de loi sera déposé en début d’année pour instaurer également une taxe de luxe sur les ventes de voitures et d’aéronefs de plus de 100 000$ et de bateaux de plus de 250 000 $ : 20 % de la valeur supérieure au seuil ou 10 % de la valeur totale.

Quant à la taxe de 3 % qui devait s’appliquer aux revenus des grandes entreprises de services numériques comme Google et Facebook, elle sera perçue à compter du 1er janvier 2024, deux années plus tard que promis initialement. Par contre, si l’entente multilatérale des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques ne devait pas être entrée en vigueur d’ici là, la taxe sur les services numériques serait payable à partir de 2024 pour les revenus gagnés depuis 2022.