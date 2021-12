Intervention policière dans la municipalité de Pontiac : le BEI a terminé son enquête

L’incident a eu lieu le 25 juillet dernier, dans la municipalité de Pontiac, en Outaouais.

Vers 16 h 47, un policier du Service de la sécurité publique de la Municipalité régionale de comté MRC des Collines-de-l'Outaouais dit avoir capté, à l'aide d'un cinémomètre, un véhicule venant en sens inverse, sur la route 148, qui circulait à 141 km/h.

Le policier aurait alors activé ses gyrophares et effectué une manœuvre de demi-tour dans le but d'intercepter le véhicule. Une poursuite aurait alors été déclenchée, explique le Bureau des enquêtes indépendantes BEI dans son rappel des faits.

À 16 h 50, la poursuite aurait été annulée et le policier aurait alors éteint ses gyrophares, et cessé la poursuite, tout en réduisant sa vitesse. Il aurait continué sa route dans la même direction que le véhicule qu'il poursuivait pour finalement découvrir, à la sortie d'une courbe, que le véhicule avait effectué une sortie de route.

Gravement blessé, le conducteur a été conduit dans un centre hospitalier où il a reçu les soins requis.

Le Bureau des enquêtes indépendantes BEI a transmis son rapport au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) le 2 décembre dernier. Sur la base de ce rapport, le Directeur des poursuites criminelles et pénales DPCP déterminera s’il y a lieu de porter des accusations contre le policier impliqué, en fonction de son appréciation et analyse des faits , explique le Bureau des enquêtes indépendantes BEI .