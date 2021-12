Plante mécontente du danger que pose la nouvelle marquise de la Plaza Saint-Hubert

Selon des documents de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie obtenus par le quotidien La Presse, la structure, qui ne devait pas nécessiter d'entretien l'hiver, n'est ni assez plate ni assez pentue. Résultat : la neige s'y accroche et se transforme en blocs de glace qui peuvent glisser et tomber au sol lors des épisodes de redoux.

Pour assurer la sécurité des passants, l'administration Plante a dû demander à des déneigeurs de déblayer manuellement la marquise pendant la nuit, l'hiver dernier – une opération délicate, la surface à nettoyer étant faite de verre. Montant la facture : 90 000 $.

Valérie Plante n'est pas contente , mais refuse pour l'instant d'évoquer de possibles poursuites judiciaires contre les concepteurs de la nouvelle marquise, qui a coûté 22 millions de dollars à la Ville de Montréal.

Là, on va aller voir dans les livres, on va faire le chemin inverse des décisions qui ont été prises, et on verra par la suite , s'est-elle contentée de répondre, mardi, en mêlée de presse.

« Je ne suis pas contente qu’on se retrouve avec une problématique qu’on avait nommée comme une préoccupation. » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

Dans l’immédiat, toutefois, c’est sûr qu’on ne va pas [compromettre] la sécurité des gens , a assuré Mme Plante au sujet de la nouvelle marquise. Alors, on va la déneiger.

La nouvelle marquise de la Plaza Saint-Hubert met l'administration Plante dans une situation inconfortable. Photo : Radio-Canada / Benoît Chapdelaine

Plus tôt mardi, le directeur général de la Société de développement commerciale SDC locale, Mike Parente, avait confirmé à Tout un matin, sur ICI Première, que la nouvelle marquise de la Plaza Saint-Hubert devrait de nouveau être déblayée manuellement cet hiver.

M. Parente s'étonne lui aussi que des professionnels ayant été embauchés pour faire un travail n'aient pas pu prévoir cette problématique-là .

Un comité a été mis en place pour trouver des solutions , a-t-il indiqué. En attendant, les équipes de l'arrondissement mettront tout en œuvre pour que la sécurité des passants ne soit pas menacée.

Mike Parente était candidat du district François-Perrault dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension pour Ensemble Montréal en 2021. Photo : Radio-Canada / Jérôme Labbé

La marquise est depuis des décennies le symbole de la Plaza Saint-Hubert, l'une des plus grandes artères commerciales de Montréal. Elle a été changée lors des travaux de réfection de la rue qui ont pris fin en décembre 2020.

La structure qui bordait la Plaza autrefois était davantage inclinée, si bien que la neige ne s'y agrippait pas. Elle devait toutefois être remplacée, étant arrivée au terme de sa durée de vie utile.

En théorie, la nouvelle marquise devrait pouvoir supporter le poids de cinq mètres de neige.