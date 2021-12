Des albums jeunesse pour mieux se comprendre et changer le monde

La lecture en cadeau, pourquoi pas? Surtout quand les livres destinés aux jeunes lecteurs donnent envie de changer le monde et de prendre soin de la nature, mais aussi permettent d'aborder avec sensibilité et un brin d'humour des sujets aussi délicats que l'exclusion et la gestion de nos émotions, entre autres.

Vibrer de beauté et espérer l'amour

La maison d'édition Les 400 coups lancent sa nouvelle collection «Les Grandes Voix» par cette interprétation par l'illustrateur Pierre Pratt du classique de Raymond Lévesque. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Raymond Lévesque nous a laissé un texte simple, mais dont l’écho résonne avec une force indéniable aujourd’hui encore : Quand les hommes vivront d’amour. Interprété par plusieurs grandes voix d’ici et d’ailleurs, son hymne pour un monde sans haine et sans guerre l’est cette fois par l’illustrateur Pierre Pratt.

Avec ce magnifique album, la maison d’édition Les 400 coups lance avec panache une nouvelle collection visant à mettre en images les mots de nos Grandes Voix.

Pierre Pratt imagine des soldats devenus bergers, dans son interprétation de «Quand les hommes vivront d'amour». Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Il y a donc les paroles de Raymond Lévesque, à la fois pétries d’espoir et empreintes de réalisme : Les soldats seront troubadours/Mais nous, nous serons morts, mon frère .

Il y a aussi la richesse de la palette de couleurs de Pierre Pratt, faite de verts tendres, de touches de mauve apaisantes, de jaunes ensoleillés et de nuances de gris. Son foisonnant imaginaire onirique fait fleurir des bouquets de moutons, pleuvoir des étoiles filantes et côtoyer dinosaures et voitures dans une série de doubles pages dans lesquelles on plonge comme dans autant de tableaux. Comme dans des écrins de pure beauté.

Résultat? On referme ce livre pour le rouvrir aussitôt, avec cette émouvante impression que Quand les hommes vivront d’amour vient de faire son entrée dans un musée.

Incarner le changement

C'est la chanteuse d'origine béninoise Angélique Kidjo qui a traduit en français le texte originale d'Amanda Gorman. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Le monde a découvert la poétesse Amanda Gorman et la puissance de ses mots lors de la cérémonie d'investiture du président Biden, en janvier 2021. Elle a depuis publié l’album illustré Change sings, intitulé La chanson du monde qui change en français.

Par son texte, traduit par nulle autre que la chanteuse et ambassadrice de l’UNICEF béninoise Angélique Kidjo, l’Américaine de 23 ans invite la marée montante des jeunes à incarner le changement qu’elles et ils souhaitent voir survenir. Elle incite au courage et à l’action pour changer en soi et pour soi, aussi bien que pour transformer le monde ensemble et pour le bien commun.

La parole d’Amanda Gorman est assurément porteuse quand elle évoque le respect de l’environnement, l’importance de la solidarité humaine, l’ouverture à l’autre. Ce sont toutefois les illustrations de Loren Long (qui a aussi illustré “Of thee I Sing” : lettres à mes filles de Barack Obama, en 2011) qui donnent ici tout son sens à son propos inclusif et rassembleur.

Quand la poétesse mentionne le courage de poser son genou par terre, il en élargit la dimension en imageant l’héroïne non pas en joueuse de football, mais plutôt en train d’offrir un bol de soupe à une mère et son enfant sans abri.

Quand Amanda Gorman fait état de tous ceux qui, pour avoir rêvé, ont payé le prix fort , Loren Long dessine la fillette noire trimbalant sa guitare, et son ami portant kippa sur la tête et trombone dans les bras, devant une murale représentant Martin Luther King.

Quand elle fait valoir que comprendre les autres demande parfois bien du courage , il les met en scène tendant une trompette à un jeune adolescent aux cheveux coupés court, un chien à l’allure menaçante à ses côtés. Quand elle parle de pont pour rapprocher les gens, il fait clouer une rampe par le trio, pour une fillette en chaise roulante.

Le message paraîtra peut-être un brin appuyé pour certains. Mais rares sont les albums jeunesse dans lesquels autant de jeunes, de tous les horizons, peuvent ainsi se voir et être mis à contribution par des gestes concrets pour rendre le monde meilleur.

Contrer l'exclusion

«Il était une forme» explore avec intelligence les répercussions du rejet et du racisme, entre autres. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Il était une fois un Roi à l’esprit pour le moins obtus et une Reine redoutant son côté tranchant. Tous deux régnaient sur le royaume Pointudroidur, où ondulations et creux n’ont carrément pas leur place... y compris chez leur descendance. Certes, le couple a eu des enfants, mais des garçons rejetés puisque ne correspondant pas à leurs attentes et normes intransigeantes.

La naissance de Triangle, aux côtés parfaitement égaux et aux pointes jugées adéquates pour prétendre à la succession, réjouit donc au plus haut point les parents. La princesse grandit équilatéralement, jusqu’au jour où son père, aux idées solidement arrêtées, cherchera à la voir épouser quelqu’un aux angles bien définis. Au grand dam de ses parents, Triangle tombera toutefois sous le charme d’un prétendant aux coins ronds (qui rappellera sûrement aux parents les courbes et le rose bonbon de Barbapapa!). Le Roi verra-t-il rouge au point de faire passer le soupirant à l’emporte-pièce?

Gazhole et Cruschiform signent un album au graphisme jubilatoire et au texte drôlement intelligent, empruntant autant à l’univers du conte qu’à la BD du début du XXe siècle, avec de la narration en bas de case (comme dans les Bécassine d’autrefois, par exemple).

Plus important encore, Il était une forme fait brillamment l’éloge de la différence, de la beauté inhérente à chaque forme, de leur plein potentiel et de l’acceptation de soi. Parallèlement, ce titre explore les dérives de l’étroitesse d’esprit, des préjugés et de la quête de perfection, du poids du regard des autres, ainsi que les risques du totalitarisme, de la violence verbale (voire conjugale), des moules et autres carcans étouffant créativité, personnalité et vérité individuelles.

Apprivoiser les pleurs

Ces deux albums offrent des pistes pour mieux composer avec la peine et les larmes. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Mon chagrin à moi se veut une délicate invitation à apprivoiser les chagrins, du petit chagrin goutte de pluie au ridiculement gigantesque ; de la peine qui met en colère à celle qu’on cherche à ignorer ou taire par tous les moyens.

Avec autant de douceur que de réalisme, par la poésie des mots jumelée à celle des images, Mylen Vigneault et Maud Roegiers proposent d’apprendre à accepter nos chagrins et à vivre avec eux le temps qu’il faut pour retrouver le goût de rire. À les aimer pour mieux les laisser partir, tout en sachant que personne n’est totalement à l’abri d’être triste à nouveau.

Par leurs mots et leurs images, Mylen Vigneault et Maud Roegiers permettent de valider toute une gamme d'émotions liées au chagrin. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Mon chagrin à moi vise à permettre aux enfants (comme aux parents, d’ailleurs) de valider toutes les gammes d’émotions liées au chagrin, et de trouver réconfort dans cette histoire aspirant à donner quelques clés menant à une certaine sérénité.

Dis-moi pourquoi on pleure, c’est la question que Matéo pose à sa maman. Fran Pintadera et Ana Sender explorent en mots et en images les nombreuses raisons évoquées par la mère pour expliquer à son fils d’où viennent les larmes. De la tristesse à la colère, de la peur au désarroi, de la solitude aux silences lourds de souffrance : les larmes sont le résultat de toute sorte d’émotions et s’avèrent nécessaires pour ne pas se transformer en pierres, font valoir l’autrice et l’illustratrice.

Les illustrations d'Ana Sender donnent une dimension éloquente au texte de Fran Pintadera. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Le texte de Fran Pintadera (bellement traduit par Françoise Major) est tendre, berçant, sans jugement. Souvent, on pleure lorsqu’on se heurte à un mur. Ces jours-là, c’est la hauteur des murs qui fait mal, plus que la collision elle-même , soutient-elle, entre autres.

Les illustrations d’Ana Sender sont aussi éloquentes et fourmillent de détails pouvant ouvrir au dialogue, voire aux aveux, comme ce portrait d’un loup au regard menaçant et semblant surveiller une fillette visiblement craintive, pour faire écho à la portion du texte évoquant un secret caché dans un coffre fermé à clé .

Les deux dernières pages de ce superbe album apportent un éclairage plus scientifique sur ce qu’est une larme, ce qui la compose, mais aussi sur ses formes et son poids.

Remettre les fables au goût du jour

La comédienne et maman Natalie Portman revisitent deux fables de Lafontaine et un conte. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Natalie Portman est actrice (oscarisée), réalisatrice, productrice et militante. Elle est aussi la maman d’Aleph et Amalia, à qui elle dédie justement ce tout premier livre jeunesse.

La quadragénaire israélo-américaine pige dans le répertoire de Jean de Lafontaine pour mettre au goût du jour deux de ses fables : Le lièvre et la tortue et Rat des villes, rat des champs. Elle réinterprète également le conte des Trois petits cochons.

On peut évidemment remettre en question la réelle créativité de telles relectures. Pourquoi ne pas carrément inventer de nouvelles histoires? Force est néanmoins de reconnaître que, par leurs leçons de vie, lesdites fables et ledit conte valent encore la peine d’être racontés aujourd’hui.

S’inspirant de l’esprit des textes originaux, Natalie Portman fait agréablement rimer ses phrases, sans tomber dans un style ampoulé ou poussiéreux. En fait, elle réussit à préserver certains effluves surannés des trois histoires, tout en leur donnant un cachet contemporain, voire humoristique.

Ici, le lièvre est qualifié de fanfaron... et ses crottes sentent la carotte. Là, les deux premiers cochons accumulent déchets et plastique, pendant que leur frère, soucieux de garder sa cuisine propre mais surtout de bien s'alimenter, utilise entre autres du bambou pour construire sa maison. En filigrane, Natalie Portman insère donc ses propres réflexions sur la protection de l’environnement, les méfaits de la surconsommation, la notion d’efforts et de persévérance, la solidarité et la superficialité de certaines amitiés.

Le tout s’avère finement traduit en français par Éric Betsch. Ce dernier a su préserver le rythme des textes et l’attention particulière portée au vocabulaire et expressions utilisés en guise de clins d'œil à l’époque de Lafontaine, notamment. Les illustrations de Janna Mattia sont à l’avenant, à cheval entre hier et aujourd’hui, entre couleurs douces et détails rigolos.

Avoir le pif pour les personnages attachants

Fanny Britt et Isabelle Arsenault refont tandem et présentent leur attachant nouveau héros, Truffe. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Le tandem Fanny Britt-Isabelle Arsenault, à qui on doit le fabuleux Jane, le renard et moi, revient en force avec Truffe, heureux mélange d'album illustré traditionnel et de bande dessinée.

Truffe, c'est le nom du très sympathique et attachant personnage à la tignasse rousse et aux rêves de rockstar qui est au cœur des trois histoires rassemblées dans ce charmant livre carré.

Qu'il aspire à former un groupe de musique avec ses deux meilleurs amis, la rebelle Flo et le gentil Riad (alors qu'aucun des trois ne joue d'un instrument!); qu'il cherche comment déclarer son amour à Nina (qu'il croit aimer plus que les Beatles, ce qui n'est pas rien!!); ou qu'il compose avec la mort de son arrière-grand-mère de presque 100 ans (et son désir de voir ses parents séparés reprendre !!!), Truffe porte son perfecto noir avec un panache assumé et questionne la vie et son entourage avec une curiosité avide de comprendre le monde qui l'entoure.

Par la plume tantôt ludique, tantôt poétique de Fanny Britt, Truffe lance ici et là de véritables petites pépites. Des fois, Louis, on est tellement heureux qu'on est triste un petit peu. Tu savais ça? demande-t-il d'ailleurs à son grand frère.

Par les pinceaux et crayons d'Isabelle Arsenault, il évolue à travers des illustrations empreintes de douceur et d'onirisme, laissant de l'espace à l'imagination des lecteurs.

Et si Truffe aime la musique, ce n'est pas nécessairement celle à laquelle on s'attendrait d'un garçon de son âge. Pas de référence à Billie Eilish ou à Harry Styles, ici, mais plutôt à Elvis, Nina Simone, David Bowie, Led Zeppelin, Janis Joplin (et même Def Leppard!) dans le texte ou dans les images. Ce savoureux petit côté décalé dans les références rendra peut-être Truffe encore plus craquant aux yeux des grands!

À cet égard, et bien qu'il n'en a pas la chevelure ébouriffée, Truffe fait par moments penser à un autre rouquin un brin philosophe : Pico Bogue, du scénariste Dominique Roques et du dessinateur Alexis Dormal.

Renouer avec le coureur des bois

Avec Paul Thibault et son fidèle compagnon Grugeux le castor, Annie Bacon et Sans Cravate s'amusent avec la figure du coureur des bois. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Annie Bacon et Éric Chouteau-Tissier, dit Sans Cravate dans les milieux de l’illustration et du design graphique, revisitent à quatre mains la figure légendaire du coureur des bois, et le folklore s’y rattachant.

La première le fait par le biais d’une écriture tout en vers, dégageant des parfums d’hier, tout en imposant à la lecture un rythme sortant un brin de l’ordinaire. Quand Annie Bacon fait allusion à l’art du troc, elle donne une nouvelle dimension à une autre époque. Les lecteurs d’aujourd’hui ne pourront qu’être ravis par l’aspect des plus ludiques de ces aventures fantastiques.

Par son style dynamique, le second insuffle vie et soupçon de folie au fameux Paul Thibault au bonnet à queue de renard, ainsi qu’à son fidèle compagnon Grugeux le castor. C’est sans oublier Louisette la bûcheronne aux tresses rousses et Sam le maître-draveur sans frousse, un Mulch teigneux et un impénitent siffleux. Ledit Sans Cravate a étudié en cinéma d’animation, ce qui rend l’impression de mouvements dans ses illustrations hautement digne de mention.

Trois histoires sont ici regroupées : L’épinette de la colline, Pique-nique sur feuilles mortes et Sur la piste du siffleux. Si les trois s’avèrent chouettes, la première demeure la mieux tournée. Les jeunes lectrices et lecteurs y découvriront pourquoi Paul Thibault met des tacos aux champignons à son menu et pourquoi les mélèzes sont les seuls conifères à perdre leurs aiguilles l’hiver venu.