Être payé pour étudier en service de garde

Ce programme, financé par le gouvernement du Québec, est une initiative visant à contrer la pénurie de main-d'œuvre dans les milieux de garde.

Audrey Nolin, de Coaticook, et Karthryn Bégin-Lafrenière, d’East Angus, sont parmi ces étudiantes qui passent trois jours en classe au Cégep de Sherbrooke et deux jours dans le milieu de garde où elles ont été embauchées.

Audrey Nolin en interaction avec un enfant. Photo : Radio-Canada / René-Charles Quirion

Avec le logement et les comptes à payer, il était difficile pour ces jeunes femmes de retourner sur les bancs d'école à temps plein pour 18 mois. Le parcours travail-étude leur offre ainsi la possibilité d'étudier tout en recevant une rémunération complète.

C’est une opportunité. Il fallait que je m’y inscrive. Ça me donne l'opportunité de travailler et d'étudier , indique Audrey Nolin. C'est un soulagement d'être rémunérée pour étudier.

J’étais serveuse à la base. J’ai changé à cause de la COVID. J’ai connu quelqu’un qui m'a ouvert la porte pour travailler dans ce domaine-là , explique pour sa part Karthryn Bégin-Lafrenière.

« Ça nous offre une opportunité en or de pouvoir se former. » — Une citation de Kathryn Bégin-Lafrenière, étudiante au Cégep de Sherbrooke

Kathryn Bégin-Lafrenière en apprentissage avec une enfant au Cégep de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / René-Charles Quirion

Une approche pratique efficace

Un autre avantage de cette formule est de permettre aux étudiantes de mettre rapidement en pratique les connaissances acquises sur les bancs d’école.

Les lundis et les vendredis, les étudiantes sont dans les milieux de garde. Les autres jours de la semaine, elles étudient à raison de deux périodes par jour. Il y a même une période attitrée aux travaux d’équipes.

Les étudiantes avec qui on travaille, ce sont des étudiantes au départ avec une motivation. En plus, elles savent dans quoi elles s'embarquent parce qu’elles connaissent les milieux de garde. Elles ont leur expérience de vie qui vient appuyer, pour certaines, cette démarche-là. Ce sont des étudiantes très curieuses d'apprendre, curieuses d'acquérir des compétences qui vont assurer la qualité dans le service de garde , affirme l’enseignante en éducation à l’enfance au Cégep de Sherbrooke, Annie Bisson.

Annie Bisson enseigne au parcours Travail-études en petite enfance au Cégep de Sherbrooke, Photo : Radio-Canada

La conseillère pédagogique au Cégep de Sherbrooke, Vicky Fontaine, explique que les candidats doivent être âgés de 18 ans et plus et détenir une promesse d’embauche dans un service de garde avant d’être admis au programme.

C’est un programme gouvernemental qui a été mis en place pour répondre au besoin de main-d’œuvre en service de garde pour permettre d'avoir plus d’éducatrices qui vont avoir une expérience à la fin de leur formation. Nous avons déjà une cohorte en cours depuis novembre et on travaille à mettre en place une deuxième cohorte en février. Nous espérons que les étudiants seront au rendez-vous , signale Mme Fontaine.

La conseillère pédagogique au Cégep de Sherbrooke, Vicky Fontaine. Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, le programme ne vise pas à ce que tous les étudiants en technique d’éducation à l’enfance transitent par cette voie.